Luksusowe życie i odważne stylizacje

Jutta Leerdam to nie tylko gwiazda sportu, ale także ikona stylu, która doskonale odnajduje się w świecie luksusu i blichtru. Po zdobyciu olimpijskiego złota jej narzeczony, słynny youtuber Jake Paul, sprezentował jej Bentleya wartego 400 tysięcy dolarów. Para regularnie podróżuje po świecie, a ostatnio wybrała się prywatnym odrzutowcem do Nowego Jorku, zabierając ze sobą nawet swoje psy.

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To jednak nie luksusowe życie, a stylizacje sportsmenki przykuły największą uwagę. Jutta doskonale wie, jak podkreślić swoją wysportowaną sylwetkę, a jej kreacje na długo pozostaną w pamięci fanów.

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Bogini w obcisłym body. Fani oszaleli

Największe poruszenie wywołało zdjęcie, na którym Leerdam przechadza się ulicami miasta. Miała na sobie białe, idealnie opinające ciało body, pod które nie założyła biustonosza, oraz klasyczne niebieskie jeansy. Ta z pozoru prosta stylizacja w fenomenalny sposób podkreśliła jej kobiece kształty i nienaganną figurę, rozpalając wyobraźnię jej ponad 6 milionów obserwujących na Instagramie.

To nie wszystko. Na wieczorne wyjście łyżwiarka wybrała ultrakrótką sukienkę bez ramiączek, która eksponowała jej długie, zgrabne nogi. Komentarze pod postem mówią same za siebie.

Najgorętsza modelka na świecie - napisał jeden z wielbicieli. Jutta LeerDAMN - skomentował dowcipnie inny, nawiązując do jej nazwiska. Życie jak w bajce - dodał trzeci.

Wszystko wskazuje na to, że Jutta Leerdam jest mistrzynią nie tylko na lodowym torze, ale także w sztuce przyciągania uwagi i zachwycania swoją urodą.