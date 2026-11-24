Katarzyna Zillmann i Janja Lesar związek

Katarzyna Zillmann od kilku dobrych lat walczy o prawa osób LGBT. Sama nie kryje swojej orientacji i już w 2021 roku - tuż po tym, gdy zdobyła srebrny medal olimpijski w wioślarstwie - na antenie TVP dokonała coming outu. Później otwarcie pokazywała się publicznie ze swoją ówczesną partnerką - kajakarką Julią Walczak. Po rozstaniu z tą ostatnią Katarzyna Zillmann związała się z Janją Lesar, znaną tancerką i trenerką, wielokrotnie występującą w programie "Taniec z Gwiazdami". Panie razem pojawiły się nie tylko w show Polsatu, lecz także w programie "Azja Express", który zresztą wygrały. Teraz dowiedzieliśmy się, co Katarzyna Zillmann i Janja Lesar mówiły o swojej prywatnej sytuacji, a także szerzej o parach LGBT. Padły mocne słowa, a wywołany nieoczekiwanie został Donald Tusk.

Gdzie jest stanik?! Katarzyna Zillmann tak pokazała się publicznie. A jej partnerka też rozpaliła wyobraźnię

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar o sytuacji par LGBT. "Ja nie mam problemu wywołać do tablicy pana Donalda"

Jak wiadomo, w Polsce ciągle nie można zawierać związków partnerskich, o małżeństwach dla par jednopłciowych nawet nie wspominając. Wioślarka i tancerka nie wykluczają, że w przyszłości wezmą ślub. Problemem jednak są przepisy. Przed kamerą Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nie wytrzymały! Partnerki nie owijały w bawełnę.

Nie poznajemy Katarzyny Zillmann! U boku Janji Lesar totalnie zmieniła wygląd. "Wyglądacie obłędnie"

Ja nie mam problemu wywołać do tablicy pana Donalda (Tuska - red.) czy kogokolwiek, jak ktoś kręci w związku z tym, żeby wprowadzić po prostu to, co nam się należy. Jakiś spokój życia, bezpieczeństwo, które daje akt małżeński, tak

- piekliła się wicemistrzyni olimpijska z Tokio. - Każdy od 18. roku życia może sobie zawrzeć (związek małżeński - red.) z dorosłą osobą, a my możemy być razem miesiąc, rok, dwa, trzy, dziesięć, piętnaście lat, a i tak nie mamy dostępu do normalności - dodała rozsierdzona Zilllmann. Jej partnerka z kolei zwróciła uwagę na problemy życia codziennego, z którymi muszą się mierzyć.

Takie bardzo też proste rzeczy, typu, nie wiem, idziesz do szpitala i masz zabieg, a tu żadne informacje do osoby, która jest mi najbliższa, nie mogą iść

- ubolewała tancerka.

Galeria: Katarzyna Zillmann i totalna metamorfoza

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