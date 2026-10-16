Gdzie jest stanik?! Katarzyna Zillmann tak pokazała się publicznie. A jej partnerka też rozpaliła wyobraźnię

Bartosz Olszewski
likp
2026-10-16 14:08

Katarzyna Zillmann pielęgnuje swój związek z Janją Lesar. Panie, które poznały się przy okazji udziału w programie "Taniec z Gwiazdami", często razem pojawiają się na oficjalnych eventach. Tym razem wioślarka - podczas gali Kobieta Roku Glamour 2026 - pokazała się publicznie w odważnej kreacji. Ludzie pytają, gdzie jest stanik! Jakby tego było mało, partnerka Zillmann też rozpaliła wyobraźnię. Gorące zdjęcia obu pań pokazujemy w galerii.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na gali Kobieta Roku Glamour 2026. Ludzie pytali, gdzie jest stanik

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar to obecnie jednak z najpopularniejszych par w Polsce. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio i doświadczona trenerka z programu "Taniec z Gwiazdami" początkowo miały ze sobą relację strice zawodową. Gdy jednak patrzyło się na ich wspólne występy na parkiecie tanecznego show Polsatu, czuć było chemię, która wytwarza się pomiędzy paniami. Raz nawet Katarzyna Zillmann i Janja Lesar utonęły w gorącym pocałunku, który wywołał potem wielkie kontrowersje, nawet wśród polityków! Już po finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" z udziałem wioślarki odbyła się impreza, na której została ona sfotografowana z Lesar. Zdjęcia raczej nie pozostawiały wątpliwości co do charakteru relacji obu pań. Jakiś czas później tancerka oficjalnie potwierdziła, że jest w związku z Katarzyną Zillmann. Jak przystało na parę, kobiety na imprezy chodzą razem. W czwartek, 15 października, udały się na galę Kobieta Roku Glamour 2026, gdzie obecne były także wystrojone w króciutkie mini Anastazja Kuś i jej mama Alicja. Strój wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio jednak wzbudził jeszcze większe zainteresowanie. Ludzie pytali, gdzie Katarzyna Zillmann ma stanik! Wyobraźnię rozpaliła też Janja Lesar, która mocno wyeksponowała fragmenty swojego niezwykle zgrabnego ciała. Zdjęcia obu pań z gali Kobieta Roku Glamour 2026 i ich inne gorące fotografie, m.in. z programu "Taniec z Gwiazdami",  pokazujemy w galerii. 

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar patrzą na siebie na gali Glamour. O ich relacji przeczytasz na SE.
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Katarzyna Zillmann i Janja Lesar związek 

Przypomnijmy, że zanim Katarzyna Zillmann związała się z Janją Lesar, była w wieloletnim związku z kanadyjkarką Julią Walczak. Z kolei tancerka przez niemal 20 lat była partnerką kolegi po fachu - Krzysztofa Hulboja. Po raz pierwszy otwarcie o związku pomiędzy uczestniczkami "TzG" powiedziała Lesar w lutym 2026 roku. 

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Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem

- wyznała w rozmowie z "Vivą". Warto też dodać, że Zillmann i Lasar stworzyły pierwszą damsko-damską parę w historii polskiej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". 

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KATARZYNA ZILLMANN
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