Pogrzeb Jacka Ziobera. Urna-piłka zamiast trumny i poruszający symbol obok. Wśród żałobników Roman Kosecki i Andrzej Strejlau

Pogrzeb Jacka Ziobera. Urna zamiast trumny, koszula z numerem 11 i ikony polskiej piłki na cmentarzu

Pogrzeb Jacka Ziobera - zgodnie z przewidywaniami - zgromadził na cmentarzu tłum żałobników. Na ostatnie pożegnanie najlepszego polskiego piłkarza w 1990 roku (według tygodnika "Piłka nożna") przyszli członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi, a także kibice ŁKS Łódź, którego Jacek Ziober był nie tylko wychowankiem, lecz także jedną z największych legend w historii klubu. Już na pierwszy rzut oka widać było, że trwa pogrzeb piłkarza. Zamiast tradycyjnej trumny, rodzina zmarłego zdecydowała się na urnę, która z daleka wyglądała jak piłka. Futbolowy akcent miał także wieniec. W cmentarnej kaplicy obok urny znalazł się też poruszający symbol - koszulka Jacka Ziobera z numerem 11, z którym występował na boisku. Wśród żałobników nie zabrakło ikon polskiej piłki. Swojego kolegę z reprezentacji Polski pożegnał m.in. Roman Kosecki. Na cmentarzu pojawił się też Andrzej Strejlau, który był selekcjonerem naszej kadry, gdy występował w niej Jacek Ziober.

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W galerii pokazujemy zdjęcia z pogrzebu Jacka Ziobera

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Jacek Ziober kariera, śmierć, pogrzeb. "Legenda ŁKS Łódź"

Jacek Ziober zmarł 6 października w wieku 60 lat. Informacje o jego śmierci przekazał PAP kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego Jacek Bogusiak.

Zmarł nad ranem, w ostatnim czasie poważnie chorował

- informował. Szczegóły dotyczące pogrzebu Jacka Ziobera przekazał Łódzki Związek Piłki Nożnej w specjalnym komunikacie.

Na 16 października (piątek) zaplanowano pogrzeb zmarłego w wieku 60 lat Jacka Ziobera, byłego reprezentanta Polski oraz legendy ŁKS Łódź. Uroczystości na cmentarzu pod wezwaniem św. Franciszka przy ulicy Rzgowskiej 156/158 w Łodzi rozpoczną się o godzinie 11:00. Jacek Ziober zagrał w barwach ŁKS ponad 200 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej, strzelając w nich 26 goli. W Biało-Czerwonych barwach wystąpił 47 razy, zdobywając osiem bramek. Karierę piłkarską zakończył w 1999 roku. Realizował się także jako trener, prowadząc między innymi Górnika Łęczyca reprezentację Polski beach soccera oraz Zgodę Chodecz

- czytaliśmy na stronie związku.

Jacek Ziober z powodzeniem grał także poza granicami Polski. Przez trzy lata występował we francuskim Montpellier HSC, a potem - także trzy lata - w hiszpańskiej Osasunie Pampeluna. W 1996 roku wrócił do kraju, by grać w Amice Wronki. Dwa lata później wyjechał do USA, gdzie bronił barw klubu Tampa Bay Mutiny.

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