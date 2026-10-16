Strzelanina w szkole. 16-latek zabił nauczyciela i trójkę dzieci. Najmłodsza ofiara miała 5 lat

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2026-10-16 6:44

Do dramatycznych wydarzeń doszło w amerykańskim stanie Oregon, gdzie nastoletni napastnik wtargnął do szkoły podstawowej i otworzył ogień do bezbronnych ofiar. W wyniku strzelaniny w szkole w USA zginęła trójka dzieci oraz nauczyciel, a kolejne osoby walczą o życie w szpitalu. Najmłodsza ofiara miała zaledwie 5 lat.

  • W Bend w stanie Oregon 16-letni napastnik zastrzelił troje dzieci (w wieku 5, 8 i 11 lat) oraz nauczyciela.
  • Jedno 7-letnie dziecko i 54-letni nauczyciel zostali ranni i trafili do szpitala w stanie krytycznym.
  • Sprawca, uzbrojony w broń długą, został zastrzelony przez osobę postronną, która ruszyła za nim w pościg na terenie placówki.
  • Była to co najmniej 52. strzelanina w szkołach w USA od początku roku, w których zginęło łącznie 28 osób.

Strzelanina w szkole w USA. Nie żyją cztery osoby

Do krwawych wydarzeń doszło w czwartek około godziny 13:00 czasu lokalnego (co odpowiada godzinie 22:00 w Polsce) w miejscowości Bend na zachodzie USA. Jak wynika z ustaleń policji, pierwszym sygnałem o zagrożeniu było zgłoszenie dotyczące strzału oddanego w stronę auta przed szkołą. Chwilę później przerażeni świadkowie dzwonili już z wnętrza budynku.

Sprawca, uzbrojony w broń długą, forsował kolejne przeszkody, strzelając bezpośrednio w zamknięte drzwi. Na ten moment śledczy nie określili jeszcze, jak głęboko w strukturę budynku zdołał się przedostać. Na miejscu wybuchła panika, a nauczyciele starali się chronić swoich podopiecznych przed nadchodzącym niebezpieczeństwem.

Atak w placówce przyniósł tragiczne żniwo. Życie straciło troje dzieci w wieku pięciu, ośmiu oraz jedenastu lat, a także nauczyciel. Kolejne siedmioletnie dziecko oraz 54-letni pedagog odnieśli bardzo ciężkie obrażenia. Jak przekazał komendant lokalnej policji Mike Krantz, oboje ranni znajdują się w stanie krytycznym w szpitalu, gdzie lekarze walczą o ich życie.

Sam sprawca, którym okazał się 16-letni mieszkaniec Bend. Nastoletni zamachowiec został ostatecznie zastrzelony przez osobę postronną, która ruszyła za nim w pościg. Policjanci odnaleźli ciało nastolatka kilka minut po zgłoszeniu. Na miejsce skierowano agentów FBI, którzy wspierają śledztwo. Na razie nie wiadomo, czy nastolatek miał powiązania z tą szkołą.

Plaga strzelanin w szkołach w USA od początku roku

Kolejny brutalny atak wpisuje się w przerażającą statystykę w USA. Jak wynika z analizy stacji CNN, od początku roku doszło tam do co najmniej 52 strzelanin w szkołach. W ich wyniku zginęło 28 osób, a kolejne 48 odniosło rany. Każde takie zdarzenie wywołuje falę pytań o łatwy dostęp do broni palnej w Ameryce.

Policjant na drodze przy radiowozach odgrodzonej żółtą taśmą. O strzelaninie w USA przeczytasz na SE.
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