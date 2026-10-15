Natalia Bukowiecka zaskoczyła odważnym zdjęciem w bikini na hiszpańskiej plaży! Ale ciało!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-15 18:46

Natalia Bukowiecka po zakończonym sezonie wypoczywa na kolejnych urlopach w ciepłych miejscach. Po wakacjach na greckiej Krecie przyszedł czas na pobyt w hiszpańskiej Marbelli. Lekkoatletka właśnie podzieliła się z fanami zdjęciem z plaży. Robi wrażenie!

Natalia Bukowiecka w ubiegły weekend zadebiutowała w zawodach HYROX w Gdańsku i wraz ze jej siostrą Alicją zanotowały bardzo dobry wynik. Po udanym występie panie spakowały i wyskoczyły na urlop w cieplejsze niż Polska miejsce. Na Instagramie brązowa medalistka ostatnich igrzysk w biegu na 400 m zdradziła, że jest w Marbelli. Kiedy w naszym kraju pogoda jest już coraz bardziej jesienna, Natalia Bukowiecka korzysta jeszcze w hiszpańskiego słońca na plażach Andaluzji.

"Pora na babski wypad" - tak sprinterka podpisała zdjęcie z Hiszpanii, na którym widać ją było razem z siostrą.

Natalia Bukowiecka w bikini na greckiej wyspie! Gorące fotki zachwyciły fanów

Teraz utytułowana sprinterka podzieliła się z fanami odważnym zdjęciem z plaży. Spaceruje na nim ubrana w bikini. W tle widać morskie fale. Zmysłowe i bardzo klimatyczne zdjęcie Natalii Bukowieckiej zobaczycie w naszej galerii.

GALERIA: Natalia Bukowiecka w bikini na plaży

Uśmiechnięta Natalia Bukowiecka z naszyjnikiem z kółkami olimpijskimi. O jej urlopie w Hiszpanii przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 56
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