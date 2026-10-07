Natalia Bukowiecka w bikini na greckiej wyspie! Gorące fotki zachwyciły fanów

Natalia Bukowiecka wyskoczyła wraz z mężem na Kretę. Grecka wyspa na początku zaskoczyła parę lekkoatletów deszczem, ale potem rozpogodziło się i brązowa medalistka igrzysk w Paryżu mogła opalać się z w gorącym słońcu.

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Kreta przywitała nas deszczem, ale dzięki temu mieliśmy okazję trochę pozwiedzać. Piękne, wąskie uliczki, klimatyczne miasta i oczywiście dużo dobrego jedzenia. Później było już trochę więcej słońca, morza i plażowania - podzieliła się z wrażeniami z greckiej wyspy sprinterka specjalizująca się w biegu na 400 m.

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Natalia Bukowiecka na Instagramie opublikowała serię zdjęć z urlopu na Krecie. Podzieliła się z fanami fotografiami ze zwiedzania najpiękniejszych miast na wyspie. Nie zabrakło też fotek w bikini. Fani pośpieszyli z komplementami. "Ślicznotka", "Stoisz czy biegniesz, zachwycasz...!", "Super foty, pięknie wyglądasz" - to niektóre z komentarzy.

GALERIA: Natalia Bukowiecka w bikini na urlopie