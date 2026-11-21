W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko piłkarze stołecznego klubu, ale również przedstawiciele świata mediów, kultury, biznesu i rozrywki. Na miejscu pojawiło się wiele znanych twarzy, które postanowiły zaangażować się w szczytny cel.

Wiosłowali w szczytnym celu. Chodzi o przyszłość młodych ludzi

Tegoroczna odsłona akcji miała zwrócić uwagę na trudności, z jakimi mierzą się osoby opuszczające domy dziecka oraz rodziny zastępcze. Dla wielu z nich wejście w dorosłość oznacza konieczność samodzielnego radzenia sobie z problemami bez wsparcia najbliższych.

Na ten aspekt zwróciła uwagę Anna Mioduska, prezes Fundacji Legii. Podkreśliła, że młodzi ludzie rozpoczynający dorosłe życie zazwyczaj mogą liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół czy znajomych. Wychowankowie pieczy zastępczej często nie mają jednak takiego zaplecza. Celem tegorocznej inicjatywy jest zarówno nagłośnienie tego problemu, jak i wsparcie projektów ułatwiających im osiągnięcie niezależności.

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Całość dochodu uzyskanego podczas wydarzenia zostanie przekazana Fundacji Samodzielni Robinsonowie. Pieniądze mają pomóc w rozwijaniu programów wspierających młodych ludzi w przygotowaniu do dorosłości, w tym „Wehikułów Usamodzielnienia”, „Future Makers” oraz „Dream Worker”.

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Ponad 600 uczestników. Wśród nich znane nazwiska

Skala przedsięwzięcia była imponująca. Do rywalizacji przystąpiły 162 czteroosobowe zespoły, co oznaczało łącznie 648 uczestników. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych, klubów sportowych oraz różnych instytucji.

Swoją cegiełkę dołożyli również piłkarze pierwszego zespołu Legii Warszawa, zawodnicy klubowej akademii oraz byli reprezentanci stołecznego klubu. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Paweł Domagała, Ewa Gawryluk, Joanna Przetakiewicz, Tomasz Smokowski i Piotr Kędzierski. Do akcji przyłączyły się także osoby związane z programem „Top Model”.

Na stadionie nie zabrakło również przedstawicieli władz klubu. Zmaganiom przyglądali się trener Marek Papszun oraz właściciel Legii Dariusz Mioduski.