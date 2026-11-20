Na ścianie budynku przy ulicy Wrzeciono 17 na warszawskich Bielanach powstaje właśnie niezwykły mural poświęcony Robertowi Lewandowskimu. Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo, bo dzieło ma przypominać o niezwykle silnych więzach łączących najlepszego polskiego snajpera z tą częścią Warszawy, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki. Projekt ma zresztą bardzo sentymentalny wymiar - obok wizerunku dorosłego, ukształtowanego już piłkarza, na elewacji bloku pojawi się także postać jego zmarłego ojca oraz samego Roberta z czasów dzieciństwa.

Robert Lewandowski doczeka się wyjątkowego muralu w Warszawie. Wybór miejsca nie jest przypadkowy

Robert Lewandowski będzie miał swój mural [Zdjęcia]

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O głębokich korzeniach rodziny Lewandowskich w tej lokalizacji opowiedział w mediach społecznościowych burmistrz dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk, przybliżając ich historię związaną z tym konkretnym adresem.

Pod adresem Wrzeciono 17 dorastał tata Roberta, Krzysztof Lewandowski, absolwent naszego pobliskiego AWF-u. W tym samym miejscu, w czasach licealnych, mieszkał sam młody piłkarz razem ze swoją siostrą Mileną. Robert wrócił na Wrzeciono również wtedy, gdy rozpoczynał grę w Zniczu Pruszków – zamieszkał tu wówczas ze swoją przyszłą żoną, Anną. Ostatnio mieliśmy okazję chwilę porozmawiać i Robert sam przyznał, że od tamtych lat nasze Wrzeciono zmieniło się nie do poznania – relacjonuje burmistrz.

Prace nad malowidłem trwają, a efekt już teraz przyciąga uwagę okolicznych mieszkańców i fanów futbolu. Jak zapowiadają władze dzielnicy, uroczyste odsłonięcie gotowego muralu zaplanowano jeszcze na ten rok, co z pewnością stanie się ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności oraz wszystkich kibiców kapitana Biało-Czerwonych.