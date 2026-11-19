Dla większości Polaków Robert Burneika to przede wszystkim „Hardkorowy Koksu” – postać, która przed laty zyskała ogromną rozpoznawalność dzięki swojej internetowej działalności, charakterystycznemu poczuciu humoru i kultowym powiedzonkom. W ostatnim czasie zrobiło się o nim nieco ciszej, przynajmniej w polskich mediach. Teraz jednak ponownie znalazł się w centrum zainteresowania, tym razem za sprawą swojej luksusowej posiadłości pod Warszawą. Burneika zdecydował się wystawić ją na sprzedaż, a cena nieruchomości mogła przyprawić o zawrót głowy. Co więcej, dom ma już nowego właściciela.

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Willa znajduje się w okolicach Wyszkowa, około 35 minut drogi od Warszawy. Nieruchomość została urządzona z dbałością o detale i wykończona w wysokim standardzie. Nie da się jednak ukryć, że największą ciekawość wzbudzało nazwisko właściciela. W końcu to właśnie Burneika rozsławił w Polsce hasło „Nie ma lipy”. Okazuje się, że w jego domu również nie było lipy – na podłogach znalazł się bowiem dąb.

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O sprzedaży posiadłości poinformował sam zainteresowany. W mediach społecznościowych, na Facebooku i YouTubie, zamieścił film, w którym pokazał fragment swojej nieruchomości i zaprosił potencjalnych kupców do kontaktu. Jak można było się spodziewać, prezentacji towarzyszył jego charakterystyczny humor i kilka nawiązań do znanych tekstów.

Z opublikowanego ogłoszenia wynikało, że willa ma imponujące 450 mkw. powierzchni. W jej wnętrzu znajduje się między innymi przestronny salon, nowoczesna kuchnia, rozbudowana strefa relaksu oraz garaż. Szczegóły dotyczące domu Burneika przedstawił również w materiale opublikowanym na swoim kanale YouTube.

Dziś wiadomo już, że nieruchomość znalazła nabywcę. Pozostaje więc pytanie: za jaką kwotę udało się sfinalizować transakcję? Cena wywoławcza wynosiła 3,3 mln złotych...

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