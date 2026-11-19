Karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich rusza 20 listopada, z kolei dokładnie miesiąc wcześniej Kamil Stoch pochwalił się pierwszym przystankiem w trwającej, długo wyczekiwanej podróży z żoną Ewą Bilan-Stoch po świecie. Było to Portoryko, a później małżeństwo eksplorowało m.in. Peru. Do realizacji tego marzenia dołożył się również Polski Związek Narciarski, który na zakończenie bogatej kariery wręczył mistrzowi skoków specjalny bon podróżniczy. Obecnie Stochowie dalej są w Ameryce Południowej, a konkretnie w Argentynie.

Zobacz też: Adam Małysz wraca do skoków! Nowa rola po odejściu z PZN

Kolejny spektakularny przystanek na ich trasie to słynny argentyński lodowiec Perito Moreno w Patagonii. Ewa Bilan-Stoch pochwaliła się w mediach społecznościowych relacją z wyprawy, która odbiega od ich wcześniejszych widoków i jest zdecydowanie bliższa ich górskiej naturze.

Kamil Stoch zwiedza świat z żoną Ewą Bilan-Stoch:

28

Zdjęcia udostępnione przez zachwyconą fotografkę pokazują, że w zimowej scenerii parze dopisywały świetne humory, a sam Stoch opatrzony w maseczkę nie odpuścił tej spektakularnej wyprawy nawet pomimo niedawnych problemów zdrowotnych!

Ozdrowiał! Ale czapkę już nawet pod kask założył. Z pomponem

– zażartowała Ewa Bilan-Stoch pod jednym z opublikowanych ujęć z trekkingu po lodzie. Na imponującym lodowcu mieli zresztą nie tylko wspaniałe widoki. Jedną z atrakcji była też degustacja trunku przygotowanego specjalnie na lodzie z tego lodowca!

Rywalizował z Małyszem i Stochem. Teraz dołączył do polskich skoczków! "Stały członek zespołu"

Te chwile z pewnością zostaną z nimi na długo, a wymarzona podróż trwa w najlepsze. Gdy dobiegnie końca, Stocha czeka już nowa misja. 1 października oficjalnie ogłoszono, że jeden z najlepszych skoczków w historii zostanie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Od początku 2027 roku 39-latek ma być łącznikiem pomiędzy kadrą a działaczami.

"Związek chce mieć u siebie osobę, która doskonale rozumie problemy zawodników, ale też świetnie ich zna. Odpowiada mi ta nowa funkcja. Co ciekawe, koledzy nie byli zaskoczeni tym. Przyznali, że dla nich to jest normalna kolej rzeczy i cieszą się z takiego obrotu spraw" – tłumaczył Stoch po ogłoszeniu PZN.

QUIZ. Imiona polskich skoczków i ich rywali. Znasz wszystkie? Tomasiak, Stoch, Małysz, Kraft, Ammann i inni Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od multimedalisty ostatnich igrzysk. Tomasiak ma na imię: Kacper Kamil Karol Następne pytanie