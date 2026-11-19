Donald Trump ogłosił postępy w rozmowach z Władimirem Putinem na temat wojny w Ukrainie, co może zwiastować kluczowe zmiany.

Xi Jinping przedstawił cztery zasady relacji mocarstw, akcentując wzajemny szacunek, pokojowe współistnienie i globalną współpracę wolną od broni jądrowej.

Dowiedz się, jak chińska wizja pokojowego rozwiązywania sporów wpłynie na przyszłość globalnej dyplomacji i czy przyniesie realne efekty.

Zakończyło się właśnie spotkanie przywódców Chin, Rosji i USA - Xi Jinpinga, Władimira Putina i Donalda Trumpa - przekazała chińska państwowa telewizja CCTV. Panowie spotkali się w chińskim Shenzhen na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). "Spotkanie trwało 90 minut".

"Będziemy dyskutować o wojnie między Rosją a Ukrainą. Odbyliśmy już z prezydentem Putinem długą rozmowę na ten temat. Myślę, że sprawy idą do przodu" – powiedział Trump podczas wystąpienia otwierającego rozmowy.

Chiny wskazują cztery zasady relacji między mocarstwami

Xi Jinping z kolei wskazał cztery zasady relacji między mocarstwami. Pierwszym jest wzajemny szacunek, "obejmujący poszanowanie suwerenności, integralności terytorialnej, odmiennych ustrojów oraz nieingerencję w sprawy wewnętrzne i nieprzekraczanie czerwonych linii kluczowych dla drugiej strony". Drugi to potrzeba pokojowego współistnienia, a ostatecznie dążenie do budowy świata wolnego od broni jądrowej.

Trzeci postulat, jak relacjomnuje PAP za chińską agencją informacyjna, dotyczy współpracy przynoszącej obopólne korzyści, co wymaga odrzucenia zimnowojennej mentalności, sprzeciwu wobec tzw. decouplingu – czyli zrywania współpracy gospodarczej i łańcuchów dostaw – oraz wspólnej ochrony globalnego bezpieczeństwa energetycznego. "Dopełnieniem tej wizji mają być stały dialog i konsultacje na wysokim szczeblu".

Rosja ma nakłaniać do rozwiązywania sporów?!

"Społeczność międzynarodowa oczekuje, że wielkie mocarstwa będą podejmować więcej działań na rzecz nakłaniania do pokoju i promowania rozmów. Chiny, Rosja i USA powinny nadal skłaniać strony konfliktów do udziału w rozmowach, podjęcia negocjacji i rozwiązywania sporów środkami politycznymi i dyplomatycznymi” - padło z ust chińskiego przywódcy.

Władimir Putin natomiast przypomniał, że Rosja, Chiny i USA, jako państwa zwycięskie w II wojnie światowej, ponoszą wspólną odpowiedzialność za pokój. "Nasze kraje mają wiele wspólnych interesów w rozwiązywaniu konfliktów regionalnych, w tym oczywiście konfliktu w Ukrainie. Mocarstwa łączą też interesy dotyczące walki z terroryzmem międzynarodowym i przestępczością zorganizowaną" - powiedział.

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