Umówił się z rzekomym kupcem. Wpadł w zasadzkę

Do zdarzenia doszło 17 listopada około godz. 18.40 na ulicy Rolandstraße w miejscowości Syke w Dolnej Saksonii. Jak wynika z ustaleń niemieckiej policji, 42-letni Polak przyjechał na umówione spotkanie z osobą zainteresowaną zakupem przewożonych przez niego towarów.

Na miejscu zamiast kupującego pojawiło się jednak trzech nieznanych mężczyzn, którzy przyjechali ciemnym samochodem osobowym. Chwilę później rozpoczął się brutalny atak.

Gaz pieprzowy, kopniaki i kradzież busa

Napastnicy najpierw użyli wobec Polaka gazu pieprzowego. Następnie wspólnie rzucili się na niego, bijąc go i kopiąc. Gdy mężczyzna został obezwładniony, sprawcy zabrali kluczyki do jego białego Forda Transita na polskich numerach rejestracyjnych.

- Poszkodowany został lekko ranny i otrzymał pomoc medyczną na miejscu zdarzenia - przekazał Maximilian Höge z policji w Diepholz.

Po napadzie bandyci odjechali skradzionym busem. Za nimi poruszał się również ciemny samochód, którym przyjechali na miejsce przestępstwa.

Policyjny pościg i śmigłowiec w akcji

Niemieckie służby natychmiast rozpoczęły szeroko zakrojone poszukiwania. Do akcji skierowano liczne patrole, a także policyjny śmigłowiec.

- W ramach natychmiast wszczętych działań poszukiwawczych odnaleziono pojazd około godziny 21.40 w Bremie. Sprawcy zdążyli jednak zbiec - poinformował Maximilian Höge.

Porzucony Ford Transit został znaleziony przy Samlandstraße w Bremie. Policjanci zabezpieczyli samochód i odholowali go do dalszych oględzin.

Towar zniknął. Sprawcy nadal są poszukiwani

Choć sam pojazd udało się odzyskać, w przestrzeni ładunkowej nie było już przewożonych towarów. Wszystko wskazuje na to, że łupem przestępców padła właśnie zawartość busa.

Śledczy wciąż poszukują trzech sprawców. Według opisu byli ubrani na ciemno i mieli sportową lub szczupłą sylwetkę. Na razie policja nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami na temat ich wyglądu.

Funkcjonariusze z Diepholz apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje dotyczące napadu w Syke, sprawców, używanego przez nich samochodu lub odnalezionego później Forda Transita w Bremie, o kontakt z policją pod numerem telefonu +49 05441 9710.

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