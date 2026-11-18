Polskie ciężarówki zatrzymane na autostradzie A20

Cała sytuacja rozpoczęła się w środę, 11 listopada, na terenie kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Na odcinku autostrady A20, dokładnie pomiędzy węzłami Stralsund a Grimmen Ost, patrol wyspecjalizowanej jednostki kontroli ruchu drogowego zatrzymał dwa transporty ponadnormatywne należące do przedsiębiorstwa z Polski.

Zestawy ciężarowe miały na naczepach domki mobilne mierzące aż 4,5 metra szerokości. Zgodnie z niemieckimi przepisami przewóz ładunków przekraczających szerokość 2,55 metra wymaga zdobycia specjalnych zgód administracyjnych. W trakcie weryfikacji dokumentów wyszło na jaw, że polska firma transportowa nie posiada takich uprawnień.

W tej sytuacji mundurowi wydali całkowity zakaz kontynuowania podróży i unieruchomili pojazdy przy pomocy specjalnych łańcuchów przypiętych do naczep. Ciężarówki miały stać na wyznaczonym miejscu aż do momentu, gdy przewoźnik dostarczy brakujące zezwolenia.

Zablokowane transporty z Polski zniknęły z parkingu

Sprawa przybrała zaskakujący obrót kolejnego dnia w godzinach wieczornych. Około godziny 21 policjanci zorientowali się, że z miejsca przymusowego postoju zniknęły obie ciężarówki oraz towarzyszące im auta pilotujące.

Zaledwie sześćdziesiąt minut wcześniej zestawy stały dokładnie tam, gdzie zostały unieruchomione przez patrol. Co istotne, żaden z funkcjonariuszy nie zdejmował wcześniej założonych blokad.

- Kierowcy najwyraźniej nie przywiązywali większej wagi do policyjnych poleceń – przekazała Jennifer Sänger z policji w Neubrandenburgu.

Mundurowi błyskawicznie zaalarmowali o ucieczce jednostki policji z Hamburga, Rostocku oraz regionu Szlezwik-Holsztyn. W trakcie pierwszej interwencji szoferzy wspominali, że ich trasa wiedzie przez Hamburg do Holandii, gdzie przewożone domki mobilne miały trafić na targi wystawiennicze.

Policja odnalazła polskie ciężarówki pod Hamburgiem

Akcja poszukiwawcza szybko przyniosła rezultaty. Funkcjonariusze policji autostradowej z jednostki w Bad Oldesloe zauważyli poszukiwane zestawy na trasie A1 w okolicach Hamburga.

Podczas ponownej kontroli wyszło na jaw, że policyjne łańcuchy wciąż wiszą na naczepach, ale spinające je kłódki zostały celowo uszkodzone. Okazało się również, że pojazdy prowadzą zupełnie inni mężczyźni niż ci, którzy brali udział w kontroli poprzedniej nocy.

- Osoby kierujące pojazdami twierdziły, że nie wiedziały o założonych przez policję zabezpieczeniach – relacjonowała Jennifer Sänger.

Polskiemu przewoźnikowi grożą surowe kary

Stróże prawa po raz drugi zablokowali dalszą jazdę polskich zestawów. Działając na zlecenie prokuratury w Stralsundzie, funkcjonariusze zainkasowali 500 euro kaucji na poczet przyszłego postępowania w sprawie kradzieży oraz zniszczenia mienia.

Taka kwota to prawdopodobnie zaledwie ułamek nadchodzących kłopotów polskiej firmy. Niemieccy mundurowi podkreślają, że gdyby nie ich interwencja, ciężarówki pokonałyby całą trasę z Polski do Holandii bez jakichkolwiek wymaganych zgód.

Śledczy planują także złożyć wniosek o uruchomienie procedury konfiskaty korzyści majątkowych. W praktyce daje to niemieckiemu państwu prawo do przejęcia całego zarobku przewoźnika za realizację nielegalnego zlecenia. Z wyliczeń policjantów wynika, że stawka może wynosić nawet wiele tysięcy euro.

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