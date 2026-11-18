Władze: nie możemy już dokładać milionów euro

Decyzję o rozpoczęciu procesu wygaszania działalności ogłosił Jean-Marc Roze, przewodniczący rady departamentu Marna, będącego właścicielem lotniska. Jak podaje francuska telewizja regionalna France 3, samorządowiec zapowiedział, że 4 grudnia przedstawi radnym projekt stopniowego zakończenia działalności portu.

- Jest mi bardzo przykro, że do tego doszło. To marnotrawstwo, ale przy stanie naszych finansów nie możemy postąpić inaczej - mówi Jean-Marc Roze cytowany przez France 3.

Według władz departamentu utrzymanie lotniska wymaga corocznych dopłat sięgających od 3 do 4 mln euro. Dodatkowo konieczne są inwestycje infrastrukturalne warte 27 mln euro w ciągu pięciu lat, z czego 12 mln euro trzeba wydać już w najbliższym okresie, aby spełnić wymagania francuskiego nadzoru lotniczego.

Lotnisko z „Paryżem” w nazwie

Port funkcjonuje pod nazwą Paris-Vatry, choć w rzeczywistości znajduje się około 160 kilometrów od centrum francuskiej stolicy, czyli więcej niż np. Łódź od Warszawy czy Szczecin od Berlina. Przez lata był krytykowany za marketingowe wykorzystywanie nazwy Paryża, mimo znacznej odległości od miasta. Regularne połączenia pasażerskie obsługuje obecnie wyłącznie Ryanair, oferując loty do Porto i Marrakeszu.

Ruch pasażerski pozostaje symboliczny. Do końca września przez lotnisko przewinęło się około 52 tys. podróżnych, podczas gdy zarządzający portem liczyli na około 80 tys. pasażerów w całym roku.

Fiskus dobił biznes cargo

Kluczowym źródłem dochodów lotniska nie byli jednak pasażerowie, lecz przewozy towarowe. Jak informuje „Le Républicain Lorrain”, jeszcze niedawno około 80 procent przychodów portu pochodziło z obsługi przesyłek związanych z handlem internetowym, głównie dla platform takich jak Temu czy Shein.

Sytuacja zmieniła się po wprowadzeniu we Francji podatku od niewielkich przesyłek importowanych spoza Unii Europejskiej. Przewoźnicy cargo zaczęli omijać francuskie lotniska i przenosili operacje do Belgii, Holandii oraz Luksemburga. Jak podaje „Le Figaro”, aktywność lotniska spadła wskutek tego aż o 63 procent w porównaniu z wcześniejszym okresem.

- Ta francuska danina nic nie przyniosła państwu, a nas kosztowała bardzo dużo - mówił Jean-Marc Roze, cytowany przez „Le Républicain Lorrain”.

Setki milionów euro publicznych pieniędzy

Francuskie media przypominają, że problem lotniska trwa od wielu lat. Według France 3 departament Marna przeznaczył na funkcjonowanie portu ponad 245 mln euro środków publicznych. Z kolei „Le Républicain Lorrain”, powołując się na regionalną izbę obrachunkową, informuje, że łączne publiczne wydatki związane z lotniskiem sięgnęły 296 mln euro w latach 1992-2023.

Na lotnisku pracuje obecnie około 80 osób. Francuski publiczny nadawca ICI podaje, że nawet jeśli radni poprą plan wygaszania działalności, proces potrwa do trzech lat. Część pracowników miałaby pozostać na miejscu, by utrzymywać infrastrukturę w stanie umożliwiającym ewentualne przejęcie przez państwo lub prywatnego inwestora.

Decydujące głosowanie już w grudniu

O przyszłości lotniska przesądzi głosowanie zaplanowane na 4 grudnia. Jeśli samorządowcy zaakceptują propozycję władz departamentu, rozpocznie się stopniowy proces wygaszania działalności portu, który może potrwać maksymalnie trzy lata. Jednocześnie lokalne władze pozostawiają furtkę dla inwestora, który przejąłby zarządzanie lotniskiem i dał mu drugie życie.

Dla Paris-Vatry będzie to najważniejsza decyzja w historii. Jeszcze kilka lat temu port miał ambicje stać się znaczącym centrum cargo i alternatywą dla paryskich lotnisk. Dziś francuskie media coraz częściej piszą o nim jako o kosztownym symbolu niespełnionych planów.

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