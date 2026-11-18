Skradziony w Polsce owczarek niemiecki trafił do schroniska w Czechach

O tym niezwykłym zdarzeniu poinformowało schronisko w miejscowości Żim, położonej niedaleko czeskich Cieplic. Czarnego, długowłosego owczarka niemieckiego przywieźli tam funkcjonariusze straży miejskiej. Początkowo podejrzewano, że ktoś porzucił zwierzę. Wszystko zmieniło się, gdy odkryto, że pies ma wszczepiony czip.

Po odczytaniu danych pracownicy ustalili, że owczarek widnieje w europejskim rejestrze zaginionych psów już od dziewięciu lat. Jego właściciele mieszkali w Polsce, około 500 kilometrów od miejsca, w którym został znaleziony.

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Pracownicy schroniska postanowili skontaktować się z rodziną, której numer telefonu znajdował się w bazie danych.

„Niepewni zadzwoniliśmy pod podany numer. To, czego dowiedzieliśmy się w ciągu kilku następnych sekund, zaparło nam dech w piersiach” – napisali na Facebooku.

Podczas rozmowy wyszło na jaw, że pies dziewięć lat wcześniej został skradziony z ogrodu w jednym z miast województwa zachodniopomorskiego. Rodzina długo go poszukiwała, sprawdzała kolejne informacje i oferowała nagrodę za pomoc w odnalezieniu zwierzęcia.

Właściciele przez wszystkie te lata zachowali jego posłanie, zabawki oraz dokumenty.

„Najpierw zapadła cisza. Po niej szok. A potem decyzja, która nie wymagała żadnego zastanowienia: oczywiście, że jadą po niego!” – relacjonowało czeskie schronisko.

Odnaleziony w Czechach pies potrzebuje leczenia. Ruszyła internetowa zbiórka

W chwili otrzymania telefonu właściciele przebywali na wakacjach. Wiadomość o odnalezieniu owczarka sprawiła, że natychmiast chcieli wyruszyć do Czech.

„Chcieliśmy już wsiąść do samolotu do Pragi, byle tylko móc tu przyjechać” – opowiadała właścicielka w rozmowie z CNN Prima News.

Niestety, okazało się, że pies jest w bardzo złym stanie. Wyniki badań budzą obawy, a zwierzę wymaga kosztownego leczenia. Jest też mocno straumatyzowane. Nie wiadomo, gdzie przebywało i co spotkało je podczas dziewięciu lat rozłąki z rodziną.

Właściciele rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na leczenie ukochanego czworonoga.

„Pies jest w bardzo złym stanie, ma niepokojące wyniki badań, wymaga kosztownego leczenia i opieki. Jest również straumatyzowany i potrzebuje czasu, spokoju oraz ogromu miłości, aby odzyskać poczucie bezpieczeństwa” – napisano w opisie zbiórki.

Po dziewięciu latach poszukiwań rodzina wreszcie odzyskała swojego pupila. Teraz pozostaje walka o jego zdrowie i powrót do normalnego życia.