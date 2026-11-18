Joe Biden opisuje Warszawę w nowej książce. Tak zapamiętał wizytę w Polsce

17 listopada ukazała się nowa książka ze wspomnieniami Joe Bidena, podsumowująca najważniejsze momenty jego prezydentury. Nie zabrakło polskich wątków. Z relacji Polskiej Agencji Prasowej, która przytoczyła fragmenty dzieła zatytułowanego „Promise me, America” wynika, że polityk z dużą sympatią wraca pamięcią do Warszawy. Był tam w lutym 2023 roku, tuż po pobycie w Kijowie.

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Joe Biden chwali Polaków za postawę w NATO i komentuje przemianę Warszawy

„Za każdym razem, gdy przyjeżdżałem do Warszawy, podziwiałem jej przemianę z szarego miasta, jakim była przez długie dekady rosyjskiej dominacji, w porywające centrum kulturalne i gospodarcze nowej Europy. Trudno było uwierzyć, że kiedyś podpisano tu Układ Warszawski” – napisał Biden.

Amerykański polityk określił nasze państwo jako „niezawodnego członka NATO”. Jak dodał, taka postawa Polski wywoływała niezadowolenie Władimira Putina.

„Polacy pamiętali całą tę historię. Dziś są zaciekle niepodlegli i należą do najhojniejszych płatników NATO” – ocenił, a pisząc o "tej historii", odnosił się do czasów II wojny światowej.

Były prezydent USA w ciepłych słowach opisał również tłumy Polaków obecnych na dziedzińcu Zamku Królewskiego w trakcie jego warszawskiego wystąpienia.

Polska we wspomnieniach Bidena 🇵🇱🇺🇸 W USA ukazała się książka Joe Bidena „Promise Me, America”. Zajrzałem do fragmentów poświęconych Polsce. Jest ich sporo i są bardzo ciepłe. Biden wspomina przemianę Warszawy – z szarego miasta z czasów rosyjskiej dominacji w centrum kultury i biznesu nowej Europy. Przyznaje, że trudno mu było uwierzyć, że właśnie tutaj podpisano kiedyś Układ Warszawski. Pisze o Polsce jako niezłomnym członku NATO, o jej niezależności i hojności we wspieraniu sojuszu. Zwraca uwagę, że Polacy dobrze pamiętają rok 1939 – najpierw Hitler, potem Stalin. I dlatego rozumieją, co oznacza rosyjska agresja na Ukrainę. Biden zestawia ją z napaścią Hitlera na Polskę i przypomina, że Zachód nie może powtórzyć błędów z przeszłości. „Nie zamierzaliśmy bezczynnie się przyglądać” – pisze. Wspomina też, że jeszcze przed rosyjską inwazją, w styczniu 2022 roku, wysłał do Polski 5 tysięcy żołnierzy z 82. Dywizji. Dwa miesiące później przemawiał na Zamku Królewskim w Warszawie, dziękował Polakom i ogłosił miliard dolarów pomocy dla Ukrainy. Rok później wrócił w to samo miejsce, w rocznicę inwazji. Wspomina, że zgromadzony tłum był fantastyczny. Opowieść tajnej podróży do Kijowa w lutym 2023 roku jest jak z filmu akcji. Jasionka. Wieczór. Mgła. Jake Sullivan wychodzi z samolotu przednimi drzwiami. Dla zmyłki. Biden wymyka się tylnymi. W maseczce, czapce z daszkiem i szaliku. Do Przemyśla jadą bez syren, żeby nie zwracać na siebie uwagi. A potem dworzec kolejowy w Przemyślu. Biden zachwyca się zabytkowym budynkiem z 1860 roku, z czasów Habsburgów. Żartuje, że przy tak dostojnej nazwie stacji nie wiedział, czy „Amtrak Joe” zostanie w ogóle wpuszczony do środka. Nie został. Podziwiał dworzec z okna samochodu, który zawiózł go prosto do pociągu jadącego do Kijowa. Wspominając dzieciństwo w Scranton, pisze o rodzinach dumnych ze swoich irlandzkich, włoskich i polskich korzeni. Polska w książce Bidena nie jest tylko tłem. Jest jednym z bohaterów opowieści o wojnie w Ukrainie. Pozytywnym bohaterem. @PR24_pl— Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) November 17, 2026

Tajna podróż Joe Bidena przez Rzeszów i Przemyśl. Zdradził kulisy wyprawy

W swoich wspomnieniach dawny amerykański przywódca ujawnia także szczegóły wyprawy do ukraińskiej stolicy. Cała operacja była objęta tajemnicą. Joe Biden najpierw wylądował w Rzeszowie, skąd ruszył autem w stronę Przemyśla.

„Zapadał zmrok i była mgła, co tylko dodawało całej scenie szpiegowskiego klimatu” – wspomina były prezydent USA.

Po lądowaniu polityk opuścił maszynę tylnym wyjściem, mając na sobie maseczkę, czapkę i szalik. W tym samym czasie przednimi drzwiami z samolotu wyszedł doradca Jake Sullivan.

„Tak jak pracownicy, sam niosłem swoje torby. Nikt mnie nie rozpoznał” – napisał Biden. Nie ukrywał, że w trakcie tej misji towarzyszył mu strach o życie. Obawy te nie zniknęły, choć władze Rosji zostały wcześniej poinformowane o całej sytuacji i ostrzeżone przed skutkami potencjalnego uderzenia.

Thanks to @TheRevAl and Cedric for a great conversation. From day one, we made advancing racial justice and civil rights central to our work, because it was the right thing to do. I write about that fight in my book, PROMISE ME, AMERICA, out tomorrow. Preorder it now: https://t.co/QrvBxj4Ld0.— Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2026