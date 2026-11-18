Spis treści
Joe Biden opisuje Warszawę w nowej książce. Tak zapamiętał wizytę w Polsce
17 listopada ukazała się nowa książka ze wspomnieniami Joe Bidena, podsumowująca najważniejsze momenty jego prezydentury. Nie zabrakło polskich wątków. Z relacji Polskiej Agencji Prasowej, która przytoczyła fragmenty dzieła zatytułowanego „Promise me, America” wynika, że polityk z dużą sympatią wraca pamięcią do Warszawy. Był tam w lutym 2023 roku, tuż po pobycie w Kijowie.
Joe Biden chwali Polaków za postawę w NATO i komentuje przemianę Warszawy
„Za każdym razem, gdy przyjeżdżałem do Warszawy, podziwiałem jej przemianę z szarego miasta, jakim była przez długie dekady rosyjskiej dominacji, w porywające centrum kulturalne i gospodarcze nowej Europy. Trudno było uwierzyć, że kiedyś podpisano tu Układ Warszawski” – napisał Biden.
Amerykański polityk określił nasze państwo jako „niezawodnego członka NATO”. Jak dodał, taka postawa Polski wywoływała niezadowolenie Władimira Putina.
„Polacy pamiętali całą tę historię. Dziś są zaciekle niepodlegli i należą do najhojniejszych płatników NATO” – ocenił, a pisząc o "tej historii", odnosił się do czasów II wojny światowej.
Były prezydent USA w ciepłych słowach opisał również tłumy Polaków obecnych na dziedzińcu Zamku Królewskiego w trakcie jego warszawskiego wystąpienia.
Tajna podróż Joe Bidena przez Rzeszów i Przemyśl. Zdradził kulisy wyprawy
W swoich wspomnieniach dawny amerykański przywódca ujawnia także szczegóły wyprawy do ukraińskiej stolicy. Cała operacja była objęta tajemnicą. Joe Biden najpierw wylądował w Rzeszowie, skąd ruszył autem w stronę Przemyśla.
„Zapadał zmrok i była mgła, co tylko dodawało całej scenie szpiegowskiego klimatu” – wspomina były prezydent USA.
Po lądowaniu polityk opuścił maszynę tylnym wyjściem, mając na sobie maseczkę, czapkę i szalik. W tym samym czasie przednimi drzwiami z samolotu wyszedł doradca Jake Sullivan.
„Tak jak pracownicy, sam niosłem swoje torby. Nikt mnie nie rozpoznał” – napisał Biden. Nie ukrywał, że w trakcie tej misji towarzyszył mu strach o życie. Obawy te nie zniknęły, choć władze Rosji zostały wcześniej poinformowane o całej sytuacji i ostrzeżone przed skutkami potencjalnego uderzenia.