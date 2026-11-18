Anastazja Kuś z mamą przyćmiły Herbuś i Lewandowską

Anastazja Kuś kolejny raz udowodniła, że nie tylko na bieżni czuje się jak ryba w wodzie, lecz także na salonach podczas różnych eventów z udziałem gwiazd. 19-letnia sprinterka słynie z niesamowitej urody, podobnie zresztą jak jej mama - Alicja Kuś, która często razem z córką bryluje na celebryckich imprezach. Piękne panie jak magnes przyciągają do siebie fotografów. Tak było m.in. na ostatniej Gali Mistrzów Sportu, gdzie mama Anastazji Kuś pokazała się w odważnej sukni z głębokim wycięciem. Matka i córka zrobiły też furorę podczas gali Kobieta Roku Glamour 2026. Panie włożyły na siebie tak krótkie mini, że aż wstyd było patrzeć. Na imprezie nawet Roxie Węgiel nie wzbudziła takiego zainteresowania jak one! To jednak nic w porównaniu do kreacji Anastazji Kuś i jej mamy podczas pokazu najnowszej kolekcji MMC Studio. Na wydarzeniu roiło się od wielkich gwiazd, ale lekkoatletka i jej matka przyćmiły wszystkich. Nawet prezenterkę Annę Lewandowską i Edytę Herbuś, które mocno odsłoniły swoje ciało! Sprinterka i Alicja Kuś na pokazie pojawiły się bez spodni, a ich obłędne nogi robiły tak wielkie wrażenie, że trudno było się skupić na innych osobach.

45-letnia mama Anastazji Kuś odsłania prawie całe ciało! "Bogini", "Przepiękna", Cudowna"

Galeria: Anastazja Kuś, Alicja Kuś, Edyta Herbuś, Anna Lewandowska i inne gwiazdy na pokazie

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Gwiazdy na pokazie kolekcji MMC Studio. Anastazja Kuś i jej mama skradły show

Na pokazie najnowszej kolekcji MMC Studio roiło się od wielu słynnych kobiet w różnym wieku. Wśród gwiazd dostrzegliśmy takie postacie jak: Ania Wyszkoni, Jessica Mercedes, Sandra Kubicka, Grażyna Szapołowska, Ilona Ostrowska, Anna Lewandowska, Edyta Herbuś, Julia Kuczyńska, Joanna Horodyńska czy Agnieszka Grochowska. Wszystkie panie wyglądały pięknie i niezwykle szykownie, ale uczciwie trzeba przyznać, że show skradły Anastazja Kuś i jej mama. Choć na pewno też imponować mogły płaskie brzuchy Herbuś i Lewandowskiej. Widać, że sport nie jest im obcy.

Prawie 0 stopni w Polsce, a Anastazja Kuś zrzuciła ubrania i poszła na całość! WOW