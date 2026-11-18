Uroczystości pogrzebowe Wojciecha Klimasa odbyły się we wtorek, 17 listopada. Rozpoczęły się w samo południe mszą świętą odprawioną w kościele przy ulicy Cmentarnej w Częstochowie. Następnie kondukt żałobny odprowadził trumnę do rodzinnego grobu na tamtejszej nekropolii. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli nie tylko najbliżsi i znajomi, ale również liczna reprezentacja załogi jego przedsiębiorstwa, dla której zmarły był kimś znacznie więcej niż tylko pracodawcą.

Tajemnicza śmierć milionera Wojciecha Klimasa. To twórca siatkarskiej potęgi AZS-u. "Rana postrzałowa głowy"

Panie Wojciechu, dziękujemy, że byłeś człowiekiem przez duże C

– mówił podczas ceremonii pożegnalnej kapłan, podkreślając postawę i życzliwość zmarłego.

To on stworzył potęgę AZS-u Częstochowa

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Wojciech Klimas był twórcą i współwłaścicielem firmy Klimas Wkręt-met, jednak w pamięci fanów sportu zapisał się przede wszystkim jako główny sponsor oraz współtwórca największych sukcesów AZS-u Częstochowa w latach 2005-2008. W okresie jego zaangażowania w klub częstochowscy siatkarze należeli do ścisłej krajowej czołówki, sięgając po medale mistrzostw Polski oraz Puchar Polski.

Grób Wojciecha Klimasa utonął w kolorowych kwiatach. Morze łez na pogrzebie milionera

Biznesmen zmarł w środę, 11 listopada, w wieku 66 lat. Został odnaleziony w stanie krytycznym z raną postrzałową głowy w podczęstochowskiej Kuźnicy Lechowej. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Mimo natychmiastowej pomocy i walki lekarzy o jego życie, 66-latka nie udało się uratować.

Firma, którą Wojciech Klimas założył ze swoją żoną, jest dziś europejskim liderem w branży. Jej potęgę obrazują dane: dzienna produkcja sięga około 30 milionów śrub i wkrętów, asortyment obejmuje ponad 6,5 tysiąca produktów, a eksport dociera do niemal 70 państw świata.