Uchodząca za jedną z najbardziej urodziwych tenisistek Anastasia Potapova wybrała się na długi urlop, obecnie m.in. na malownicze Malediwy. To właśnie stamtąd regularnie publikuje na Instagramie kolejne kadry, które w błyskawicznym tempie podbijają internet i rozgrzewają jej obserwatorów do czerwoności! Zawodniczka właściwie nie rozstaje się z bikini, eksponując perfekcyjną, wysportowaną sylwetkę wypracowaną przez wiele lat treningów na siłowni i korcie. Jej nienaganna forma sprawia, że pod każdym wpisem pojawia się lawina komplementów od kibiców z najdalszych zakątków globu, którzy nie kryją zachwytu nad jej urodą.

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Anastasia Potapova zachwyca na gorących wakacjach. "Najpiękniejsza tenisistka"

Pobyt na Oceanie Indyjskim to dla Potapovej jednak nie tylko błogie lenistwo na białym piasku i pozowanie do zdjęć w pełnym słońcu. Tenisistka postanowiła urozmaicić sobie wolny czas i zaskoczyła fanów relacją z dnia poświęconego... wędkowaniu. Wyprawa na łowienie ryb na otwartych wodach pokazała jej mniej znaną stronę, a udokumentowane zdobycze 25-latki zrobiły wrażenie na wielu fanach!

Gorąca atmosfera w komentarzach pod publikacjami gwiazdy ma także drugi wątek. Wielu internautów wprost zwraca uwagę na życie prywatne zawodniczki, wskazując na jej partnera, holenderskiego tenisistę Tallona Griekspoora, jako prawdziwego szczęściarza u boku "najpiękniejszej tenisistki w stawce". Para od dłuższego czasu przyciąga uwagę mediów w tenisowym środowisku, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej wcześniejszy rozwód, przez co ten związek budzi emocje. Teraz oboje mają czas, aby naładować baterie przed kolejnymi wyzwaniami, które czekają ich już na początku nowego roku!