Natsu rozpalała widownię do czerwoności

Natalia Karczmarczyk, czyli Natsu, jest jedną z najbardziej znanych inflercerek i celebrytek w Polsce. Do wiosny 2026 roku była przede wszystkim wielką gwiazdą internetu. Gdy wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" jej sława wykroczyła daleko poza wirtualny świat. Dzięki pląsom w "TzG" Natsu zyskała sympatię starszych odbiorców, co sprawiło, że nie uchodzi już za gwiazdę młodzieżową, tylko pełnowymiarową. Jeszcze przed pierwszym odcinkiem show z udziałem Natalii Karczmarczyk, internet zapłonął z powodu jej bardzo odważnych i gorących zdjęć. Na parkiecie Natsu także do czerwoności rozpalała wyobraźnię widowni. W programie "Taniec z Gwiazdami" influercerka wyglądała fantastycznie, ale technika jej tańca była na nieco niższym poziomie. Ostatecznie Natsu dość szybko odpadła z show, ale za to zyskała... miłość. Jej taneczny partner - Wojciech Kucina - bowiem został także jej partnerem życiowym. Do tego influercerka po ciężkiej fizycznej harówce na parkiecie, nadal jest aktywna fizycznie. Ostatnio pochwaliła się szlifowaniem formy na Sri Lance. Zdjęcia ociekającej zmysłowością Natsu robią piorunujące wrażenie.

Galeria: Natsu ocieka zmysłowością

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Fani oczarowani kształtami Natsu. "Kobieta doskonała"

Celebrytka, która w przyszłości walczyła na frikowych galach MMA, teraz chyba skupia się głownie na sportach sylwetkowych.

Robię formę życia na Sri Lance, myszki

- pochwaliła się Natsu, a oczarowani jej kształtami fani rzucili się do komentowania.

Kobieta doskonała; Bogini; Przepiękna; Boska; Śliczna; Niesamowita, Petarda; Rakieta; Piękność

- pisali rozgrzani gorącymi zdjęciami Natalii użytkownicy Instagrama.

Nowe ultragorące zdjęcia Natsu w minimajtkach! "Będzie 1 miejsce na zawodach bikini fitness"