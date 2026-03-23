Odkryty tył Natsu rozpalił zmysły widzów! Wszystko widać na zdjęciach

Natsu (Natalia Kaczmarczyk) wystąpiła w czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" z partnerem tanecznym Wojciechem Kuciną oraz ze swoim tatą.

Jej występ, mimo przeciętnych ocen jury (27 punktów), wzbudził duże zainteresowanie głównie ze względu na odważną kreację z odkrytymi plecami.

Wcześniejsze występy Natsu w programie były krytykowane za braki techniczne, ale w ostatnim czasie widać poprawę, co doceniła nawet jurorka Iwona Pavlović.

"Taniec z Gwiazdami". Natsu odkryła tył i rozpaliła zmysły

Natalia Kaczmarczyk, znana jako Natsu, rozkręciła się w programie "Taniec z Gwiazdami". Początki byłej freakfighterki i influercerki w tanecznym show Polsatu nie były zbyt udane. Co prawda Natsu na parkiecie zachwycała swoim ciałem i wyglądem, ale technicznie prezentowała się raczej słabo. Doszło nawet do tego, że jurorka Iwona Pavlović przyznała jej notę 2 (na 10 możliwych), co wywołało wielką awanturę. Do tego doszedł nieprzyjemny komentarz.

A to feler - westchnął seler. Natalio, ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś ustawionej sylwetki, ani z Wojciechem (Kuciną, partnerem z "TzG" - red.). Wypadałaś z muzyki, ale pozostałe elementy nie miały nic wspólnego z tangiem. Ja twoją wrażliwość widzę. Ty na razie nie możesz przełamać lęku, że miliony cię oglądają. Ty musisz opanować siebie. Ty przecież tańczysz w tym programie dla siebie

- wypaliła popularna "Czarna Mamba". W obronę Natsu wzięła nawet Julia Wieniawa, która nie zgodziła się z oceną jurorów. W trzecim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" Natalia Karczmarczyk wypadła już znacznie lepiej, co doceniła nawet Iwona Pavlović. Z kolei w czwartym odcinku taneczne popisy Natsu zostały przyćmione przez jej odkryty tył. Ujęcia te rozpaliły zmysły widzów.

"Taniec z Gwiazdami". Natsu na parkiecie z ojcem

Natsu w niedzielę, 22 marca, w programie "Taniec z Gwiazdami" wystąpiła nie tylko z Wojciechem Kuciną, czyli swoim tanecznym partnerem, lecz także z tatą. Andrzej Karczmarczyk razem z córką wypadli przyzwoicie.

Sprostaliście, bo tata bał się, że nie sprostacie. Było cudownie, było wspaniale widzieć córkę w ramionach ojca

- oceniła jurorka Ewa Kasprzyk. Generalnie jednak jury dość surowo ocenili pląsy Natalii Karczmarczyk z ojcem i z Wojciechem Kuciną. Zgarnęli oni 27 punków (na 40 możliwych). Słabsze noty otrzymali tylko Piotr Kędzierski (tańczący z mamą i z Magdaleną Tarnowską) i Kacper "Jasper" Porębski (występował z mamą z Darią Sytą). Mimo to taniec Natsu jak zwykle wzbudził ogromne zainteresowanie. Gorące zdjęcia byłej freakfighterki prezentujemy w galerii. Trudno oderwać od nich wzrok.

