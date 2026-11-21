Sebastian Szczęsny, ikona dziennikarstwa sportowego, ujawnił wstrząsającą diagnozę: zmaga się z guzem mózgu.

Niepokojące objawy, w tym chroniczny ból głowy i problemy z pamięcią, zauważył jego syn, lekarz, co przyspieszyło kluczową diagnozę.

Sprawdź, jak dziennikarz radzi sobie z walką o zdrowie, kto daje mu siłę i jakie poruszające przesłanie niesie jego historia.

Diagnoza jak grom z jasnego nieba. Wszystko zaczęło się od bólu głowy

Informacja o chorobie Sebastiana Szczęsnego spadła na wszystkich niespodziewanie. Dziennikarz, którego głos od lat towarzyszy fanom sportów zimowych, opowiedział o dramatycznych chwilach, które odmieniły jego życie. Wszystko zaczęło się w sierpniu, tuż po tym, jak pracował przy Tour de Pologne.

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- Byłem na Tour de Pologne. To był sierpień, wakacje tego roku. I bolała mnie głowa, był to taki chroniczny, długi ból, ból głowy, ból oczu - relacjonował w rozmowie z Damianem Michałowskim w "Dzień Dobry TVN".

Kluczowa okazała się interwencja jego najbliższych. Podczas rodzinnego spotkania jego syn, który jest lekarzem, wraz ze swoją narzeczoną, również lekarką, zauważyli u dziennikarza problemy z pamięcią.

Zaczynałem powtarzać jakieś rzeczy, jakbym nie pamiętał tego, co mówiłem. Pojechaliśmy do szpitala, zrobiliśmy badania, zrobiliśmy rezonans no i diagnoza: guz mózgu. Grom z jasnego nieba - mówił łamiącym się głosem. - Zachorowałem. Okazało się, że zachorowałem na chorobę nowotworową. Od lekarzy usłyszałem, że mam guza mózgu. Był to dla mnie absolutny szok. Wywróciło to moje życie totalnie do góry nogami - przyznał Sebastian Szczęsny .

Sebastian Szczęsny, zapytany o życzenia na start sezonu skoków narciarskich, który w tym roku będzie dla niego zupełnie inny, odpowiedział w charakterystyczny dla siebie, poetycki sposób. Jego słowa to piękna metafora walki, którą toczy.

- Wiatru pod życiowe narty. Żeby mój lot był lotem długim. Bez zawirowań w powietrzu. Żeby był ładnie ułożony. Żebym cieszył się tym lotem i żebym wylądował ładnym telemarkiem, po którym mógłbym unieść w górę ręce w geście triumfu - przekazał Szczęsny.

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