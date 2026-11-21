Sara Bejlek rzadko pokazuje życie prywatne, a tu takie zdjęcia

Sara Bejlek ten sezon ma bardzo udany. Czeszka w rankingu WTA obecnie plasuje się na 33. miejscu, a we wrześniu 2026 zajmowała nawet 28. pozycję. Tenisistka w ostatnich miesiącach stoczyła wiele wyrównanych pojedynków z rywalkami ze światowej czołówki. 20-latka dwukrotnie mierzyła się także z Igą Świątek, ale akurat tych meczów reprezentantka naszych południowych sąsiadów miło wspominać nie będzie. Najpierw podczas Roland Garros Polka pokonała ją 6:2, 6:3, a potem - na turnieju WTA 1000 w Toronto - Iga Świątek wręcz zdemolowała Sarę Bejlek 6:0, 6:3. Trzeba jednak dodać, że w tym okresie Raszynianka była w znakomitej dyspozycji, co udowodniła, w pięknym stylu zwyciężając cały turniej. Sara Bejlek skupia się przede wszystkim na grze w tenisa i rzadko pokazuje kadry ze swojego życia prywatnego. Tym większe było zaskoczenie, gdy Czeszka wrzuciła gorące fotki z wakacji, na których występuje bez ubrań. Tenisistka ma na sobie tylko skromne bikini. Te i inne odważne zdjęcia Sary Bejlek prezentujemy w galerii. Ulala! - chciały się powiedzieć.

Sara Bejlek gorące zdjęcia spoza kortu

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Sara Bejlek pocałowana w usta przez ojca. Te sceny zszokowały świat

O Sarze Bejlek po raz pierwszy głośno było w 2022 roku, gdy przeszła kwalifikacje US Open. Tuż po zakończeniu decydującego o awansie meczu Czeszka - wówczas 16-letnia - przybiegła do swojego boksu. Tam doszło do scen, które zszokowały opinie publiczną. Tata tenisistki kilkanaście razy klepnął ją w pośladki, a następnie pocałował w usta. Po chwili podobnie zachował się trener. Później Sara Bejlek tłumaczyła całe zdarzenie.

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To była spontaniczna reakcja całego zespołu. Byliśmy szczęśliwi. Niektórym może się to jednak wydawać niezrozumiałe i niewłaściwe. Przedyskutowaliśmy to z całym zespołem. Taka sytuacja się więcej nie powtórzy

- zapewniła.

Tata to tata i zawsze nim będzie. Z kolei trenera znam od 8. roku życia. Nakleja mi taśmy, masuje. Gdyby coś podobnego wydarzyło się w Czechach, to nikt nie zwróciłby na to uwagi, ale jesteśmy w USA i wszyscy to komentują

- dodała Sara Bejlek.

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