Elina Switolina pokazała ciało w magazynie "XXL". Zjawiskowa tenisistka nie boi się odważnych zdjęć

Elina Switolina w finale WTA Finals

Elina Switolina w kapitalnym stylu kończy sezon. W niedzielę, 15 listopada, Ukrainka zmierzy się w finale niezwykle prestiżowego turnieju WTA Finals (zwanym także Turniejem Mistrzyń), w którym o wygraną walczy osiem najlepszych zawodniczek na świecie. Switolina co prawda rywalizację zaczęła od porażki z Rosjanką Mirrą Andrejewą (4:6, 0:6), ale potem odniosła trzy zwycięstwa, odprawiając z kwitkiem kolejno: Czeszkę Karolinę Muchovą (3:6, 6:2, 6:2), Białorusinkę Arynę Sabalenkę (6:3, 6;3, 6:1) i kolejną reprezentantkę Czech - Lindę Noskovą (6:2, 6:1). W finale WTA Finals Elina Switolina będzie miała okazję do rewanżu z Andrejewą. Mimo że faworytką jest fenomenalnie dysponowana Rosjanka, to Ukrainka na pewno jest w stanie sprawić niespodziankę. Switolina oprócz tego, że jest znakomitą tenisistką, słynie ze swojej urody i wspaniale przygotowanego do sportu ciała. Do tego nie boi się odważnych zdjęć. W 2017 roku pozowała nawet w pikantnej sesji dla magazynu "XXL". Do tego fotki, na których widać kształty ukraińskiej tenisistki oglądać można m.in. w mediach społecznościowych. Finalistka WTA Finals rozpala zmysły.

Galeria: Pikantne zdjęcia Eliny Switoliny

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Elina Switolina rozwód

O Elinie Switolinie głośno ostatnio było także z powodu rozstania z mężem Gaelem Monfilsem. Ukraińska tenisistka wydała nawet oświadczenie, w którym wyjawiła przyczyny rozwodu. Potem pojawił się kolejny emocjonalny wpis zawodniczki.

W tamtym wpisie podzieliłam się tylko jednym z powodów, które wpłynęły na moją decyzję i skłoniły mnie do refleksji nad swoim życiem i przyszłością. Prawda jest jednak taka, że kryje się za tym znacznie więcej i nigdy nie chodziło tylko o jedną kwestię. Kiedy żyjesz w rzeczywistości wojennej przez ponad 4,5 roku, doświadczając tak wielu różnych sytuacji, emocji i trudnych chwil, w naturalny sposób zaczynasz patrzeć na życie inaczej. Zmienia się twoja perspektywa, przesuwają się wartości i priorytety, i zaczynasz rozumieć, czego naprawdę pragniesz od życia. W pewnym momencie po prostu zdałam sobie sprawę, że nie chcę dalej żyć życiem, w którym nie jestem naprawdę szczęśliwa. I uwierzcie mi, podjęcie tej decyzji było szalenie trudne. Bardzo kocham i szanuję mojego męża. I zawsze będę go kochać i doceniać za to, jakim jest człowiekiem. Właśnie dlatego tak ważne było dla mnie, by być szczerą – zarówno z nim, jak i ze samą sobą. Nie zawsze da się wyjaśnić wszystko, co stoi za tak osobistymi i trudnymi decyzjami w jednym poście. A szczerze mówiąc, niektóre sprawy są po prostu zbyt prywatne, by dzielić się nimi publicznie. Takie było i jest moje podejście do ogłoszenia końca naszego małżeństwa, ale jak niektórzy z was widzieli, kariera Gaela zakończyła się nagle po tym, jak podjął decyzję o jej przerwaniu w związku z naszą sytuacją. Niestety spadła na niego fala oskarżeń, na którą nie zasłużył, dlatego wydaliśmy wspólne oświadczenie. Mam po prostu nadzieję, że to pomoże wam nieco lepiej zrozumieć, co próbowałam przekazać. Proszę jednak o życzliwość i wyrozumiałość – to dla nas obojga niezwykle trudny moment

- napisała Elina Switolina.

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