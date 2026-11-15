Klaudia Kozioł w serialu "Ranczo" przeszła ogromną metamorfozę. Tak zmieniała się córka wójta

Fenomen serialu "Ranczo" i data premiery nowego sezonu

Polski serial komediowo-obyczajowy "Ranczo" przedstawia historię Amerykanki Lucy Wilskiej. Kobieta otrzymuje w spadku dworek położony w podlaskiej miejscowości Wilkowyje. Decyduje się tam osiąść na stałe, co prowadzi do zderzenia z mentalnością lokalnej społeczności oraz układami wójta i plebana.

Pierwszy odcinek produkcji wyemitowano na antenie TVP1 dokładnie 5 marca 2006 roku. Pierwotna emisja zamknęła się w 10 sezonach liczących łącznie 130 odcinków i zakończyła się 27 listopada 2016 roku. Po dekadzie przerwy serial jednak powraca na ekrany. Składający się z sześciu odcinków 11. sezon otrzymał tytuł "Ranczo. Zemsta wiedźm", a jego telewizyjną premierę zaplanowano na niedzielę 6 grudnia 2026 roku o godzinie 20:25 w TVP1.

Znane są już szczegóły dotyczące scenariusza otwierającego tę nową odsłonę hitu. Potwierdzono między innymi, że twórcy nie zdecydowali się na uśmiercenie postaci Kusego oraz Japycza.

Marta Chodorowska o swojej roli w „Ranczu”. Taka będzie nowa Klaudia

Kim jest Klaudia Kozioł w "Ranczu"? Historia bohaterki

Klaudia Kozioł jest dzieckiem Haliny oraz Pawła Kozioła, który zaczynał jako wójt, a następnie został senatorem i prezydentem. W pierwszych odcinkach bohaterka ma 17 lat, przejawia typowy młodzieńczy bunt i uczęszcza do liceum w Radzyniu Podlaskim. Poczucie samotności i pragnienie akceptacji sprawiają, że pod wpływem kolejnych partnerów regularnie modyfikuje swój wygląd i przekonania, stając się między innymi gotką, punkówą, bizneswoman czy gorliwą katoliczką. Później zaczyna też działać w samej wsi, podejmując pracę jako spikerka w telewizji prowadzonej przez Czerepacha oraz agentka sztuki Kusego.

Punkt zwrotny w losach dziewczyny następuje w momencie wyjazdu do Lublina na studia psychologiczne. Zgłębianie tej dziedziny pozwala jej wydorośleć, dzięki czemu staje się głosem rozsądku we własnym domu rodzinnym. Co więcej, organizuje nieoficjalne terapie dla małżeństw z Wilkowyj, pomagając między innymi Solejukom, Hadziukom oraz Więcławskim. W kolejnych etapach postanawia nieść szerszą pomoc potrzebującym mieszkańcom, wykorzystując do tego kawiarenkę Kingi. Zgłaszało się tam do niej wiele kobiet, które potrzebowały porozmawiać o problemach rodzinnych z osobą posiadającą odpowiednie przygotowanie.

Zdobyte wykształcenie nie wykorzeniło jednak cech odziedziczonych po rodzicach, czyli silnego temperamentu i zamiłowania do spisków. Uwidacznia się to przede wszystkim w jej skomplikowanej relacji z Fabianem Dudą. Po odrzuceniu przez mężczyznę Klaudia planuje zemstę, w ramach której wybija mu okna i podstępnie niszczy jego nową relację. Dręczona wyrzutami sumienia podejmuje próbę wstąpienia do zakonu, ale finalnie rezygnuje z tego kroku, wraca do dawnego życia i ponownie wiąże się z Fabianem. Odtwórczyni tej roli, aktorka Marta Chodorowska, zdradziła ponadto, że grana przez nią postać urodzi dziecko.

Metamorfozy Klaudii Kozioł w serialu "Ranczo"

W trakcie poszukiwania własnej tożsamości serialowa Klaudia przechodziła przez liczne etapy wizerunkowe, bardzo często inspirowane przez jej aktualnych chłopaków. Wcielająca się w tę postać Marta Chodorowska stanęła przed trudnym zadaniem, ponieważ jej bohaterka ewoluowała w błyskawicznym tempie. Pamiętacie jeszcze wszystkie te wcielenia? Zestawiliśmy je w przygotowanej galerii zdjęć.