Elina Switolina bierze rozwód i mocno obrywa! Na dziwnym oświadczeniu się nie skończyło

Elina Switolina i Gael Monfils - rozwód. Ukrainka mocno obrywa i tłumaczy się raz jeszcze

Informacja o rozwodzie Eliny Switoliny i Gaela Monfilsa wstrząsnęła tenisowym światem. Od 2018 roku tworzyli jedną z najgłośniejszych par w tym środowisku, a po trzech latach wzięli ślub. W 2022 na świat przyszła ich córka Skai, której wychowywanie skutecznie łączyli z dalszą karierą. Po tym sezonie 40-latek miał zakończyć karierę, ale tuż przed pożegnalnymi turniejami otrzymał cios, który poskutkował natychmiastową rezygnacją. A zawiłe wyjaśnienia ukraińskiej tenisistki nie spotkały się z powszechnym zrozumieniem.

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"To najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek musiałam się podzielić. Wszyscy wiedzą, jak wiele dla mnie znaczy Ukraina. Rzadko mówiłam o tym, co wojna zrobiła ze mną wewnątrz. W zeszłym roku powiedziałam, że potrzebuję odejść od kortu, bo nie byłam w odpowiednim stanie emocjonalnym. Dziś chcę otworzyć się trochę bardziej. Tego, czego nie widzieliście, to bezsenne noce, wątpliwości i poczucie, że powoli tracę siebie. Gael widział to wszystko. Nigdy nie puścił mojej ręki. Walczyliśmy z tym razem przez długi czas, z całych sił. Ale niektóre bitwy toczą się głęboko w nas i żadna ilość miłości od kogoś innego nie może ich za nas wygrać. Z czasem zrozumiałam, że muszę odnaleźć drogę do samej siebie, i że nie mogę tego zrobić w ramach naszego małżeństwa" - tłumaczyła Switolina.

Z jej rozwodowego oświadczenia aż biło wsparcie i miłość ze strony Monfilsa, przez co tym trudniej było zrozumieć decyzję 6. rakiety świata. W dużej mierze dlatego spotkała ją fala krytyki, która zmusiła Ukrainkę do wydania kolejnego oświadczenia z wyjaśnieniami.

Elina Switolina i Gael Monfils [Zdjęcia]

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"Prawda jest taka"

Chciałabym trochę doprecyzować mój poprzedni post, ponieważ zdałam sobie sprawę, że nie wszyscy – a w szczególności moja międzynarodowa widownia – w pełni zrozumieli, co próbowałam przekazać. W tamtym wpisie podzieliłam się tylko jednym z powodów, które wpłynęły na moją decyzję i skłoniły mnie do refleksji nad swoim życiem i przyszłością. Prawda jest jednak taka, że kryje się za tym znacznie więcej i nigdy nie chodziło tylko o jedną kwestię. Kiedy żyjesz w rzeczywistości wojennej przez ponad 4,5 roku, doświadczając tak wielu różnych sytuacji, emocji i trudnych chwil, w naturalny sposób zaczynasz patrzeć na życie inaczej. Zmienia się twoja perspektywa, przesuwają się wartości i priorytety, i zaczynasz rozumieć, czego naprawdę pragniesz od życia. W pewnym momencie po prostu zdałam sobie sprawę, że nie chcę dalej żyć życiem, w którym nie jestem naprawdę szczęśliwa. I uwierzcie mi, podjęcie tej decyzji było szalenie trudne. Bardzo kocham i szanuję mojego męża. I zawsze będę go kochać i doceniać za to, jakim jest człowiekiem. Właśnie dlatego tak ważne było dla mnie, by być szczerą – zarówno z nim, jak i ze samą sobą. Nie zawsze da się wyjaśnić wszystko, co stoi za tak osobistymi i trudnymi decyzjami w jednym poście. A szczerze mówiąc, niektóre sprawy są po prostu zbyt prywatne, by dzielić się nimi publicznie. Takie było i jest moje podejście do ogłoszenia końca naszego małżeństwa, ale jak niektórzy z was widzieli, kariera Gaela zakończyła się nagle po tym, jak podjął decyzję o jej przerwaniu w związku z naszą sytuacją. Niestety spadła na niego fala oskarżeń, na którą nie zasłużył, dlatego wydaliśmy wspólne oświadczenie. Mam po prostu nadzieję, że to pomoże wam nieco lepiej zrozumieć, co próbowałam przekazać. Proszę jednak o życzliwość i wyrozumiałość – to dla nas obojga niezwykle trudny moment

– napisała na Instagramie Switolina. Reakcje ponownie były jednak mieszane - część odbiorców podkreślała, że to ich prywatna sprawa i nie muszą się z niczego tłumaczyć, z kolei druga strona zwracała uwagę, że w tym oświadczeniu również trudno doszukać się konkretów.