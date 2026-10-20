Słynna rywalka Igi Świątek zostawia męża. Porzucony gwiazdor podjął radykalną decyzję

Elina Switolina rozwodzi się z Gaelem Monfilsem.

Słynna tenisowa para rozstaje się w tajemniczych okolicznościach, tuż przed turniejami, w których Monfils miał skończyć karierę.

Zamiast tego uwielbiany tenisista nagle zrezygnował, o czym więcej pisze m.in. "L'Equipe".

Elina Switolina zostawia Gaela Monfilsa. Radykalna decyzja słynnego tenisisty

"To najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek musiałam się podzielić. Wszyscy wiedzą, jak wiele dla mnie znaczy Ukraina. Rzadko mówiłam o tym, co wojna zrobiła ze mną wewnątrz. W zeszłym roku powiedziałam, że potrzebuję odejść od kortu, bo nie byłam w odpowiednim stanie emocjonalnym. Dziś chcę otworzyć się trochę bardziej. Tego, czego nie widzieliście, to bezsenne noce, wątpliwości i poczucie, że powoli tracę siebie.

Gael widział to wszystko. Nigdy nie puścił mojej ręki. Walczyliśmy z tym razem przez długi czas, z całych sił. Ale niektóre bitwy toczą się głęboko w nas i żadna ilość miłości od kogoś innego nie może ich za nas wygrać. Z czasem zrozumiałam, że muszę odnaleźć drogę do samej siebie, i że nie mogę tego zrobić w ramach naszego małżeństwa. To najtrudniejsza prawda, z jaką kiedykolwiek musiałam się zmierzyć, i najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek musiałam powiedzieć osobie, którą kocham" - ogłosiła Switolina w poniedziałek, 19 października.

Szokujący rozwód wielkiej rywalki Igi Świątek! Zaskakujący powód rozstania ze słynnym tenisistą!

Galeria: Elina Switolina - pikantne zdjęcia rywalki Igi Świątek

30

Jej emocjonalne oświadczenie wywołało burzę w tenisowym świecie. Monfils i Switolina uchodzili za wzorową parę - zaczęli spotykać się w 2018 roku, trzy lata później wzięli ślub, a w 2022 doczekali się córki Skai. Po ośmiu latach czeka ich rozwód.

"Skai zawsze będzie na pierwszym miejscu. Nasze małżeństwo się kończy, ale nasza rodzina – nie. Zawsze będziemy jej rodzicami, ramię w ramię, na każdym etapie jej życia. Proszę, wiedzcie, że nie ma tu nikogo, kogo można by winić. Są tylko dwie osoby, które głęboko się kochały, i historia, która zmienia kształt. Prosimy o życzliwość i przestrzeń, której potrzebujemy, by zagoić rany. Dziękuję za waszą miłość" - podsumowała ukraińska tenisistka.

W mediach szybko powiązano burzliwe rozstanie z ostatnią decyzją Monfilsa. 5 października Francuz, który po tym sezonie miał zakończyć karierę, nagle postanowił wykreślić się z list antydopingowych i odejść w ciszy, bez pożegnalnych turniejów przed własną publicznością w Lyonie i Paryżu.

WTA Ningbo: Iga Świątek rezygnuje i od razu takie konsekwencje! Koniec złudzeń

Kiedy Gael Monfils dowiedział się o decyzji żony, otrzymał potężny cios i tenis przestał mieć znaczenie. Nie był już w stanie grać. Stąd ta nagła decyzja kończąca jego karierę z 5 października

- czytamy w "L'Equipe". W tym czasie Switolina grała w turniejach w Azji, a jej mąż zajmował się córką i szykował się do pożegnalnych turniejów. Dziś wydaje się, że ostatnim zawodowym występem Monfilsa był ten w US Open, gdzie zagrał nie tylko w singlu (odpadł w 2. rundzie), lecz także... w turnieju miksta z żoną, dochodząc do półfinału.

Quand Gaël Monfils a appris la nouvelle, il a pris un gros coup sur la tête et le tennis n'avait subitement plus d'importance. Il n'était plus en état de jouer. D'où cette décision brutale de se rayer des listes anti-dopage le 5 octobre. https://t.co/UjMt3cDNRF— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) October 19, 2026