Legendarny piłkarz reprezentacji Niemiec kandydatem na prezydenta! Jego poglądy szokują

Były piłkarz reprezentacji Niemiec i mistrz świata z 1990 roku Thomas Berthold został kandydatem prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) na prezydenta kraju – poinformowała w sobotę partia. Faworytką do objęcia tego urzędu po Franku-Walterze Steinmeierze pozostaje polityczka CSU Ilse Aigner. 62-letni Berthold jest bezpartyjny. W ostatnich latach zwracał na siebie uwagę krytyką restrykcji wprowadzonych podczas pandemii Covid-19. "W osobie Thomasa Bertholda znaleźliśmy kandydata wywodzącego się ze środka społeczeństwa, który naprawdę może reprezentować wszystkich Niemców. Świadomie stawiamy na kandydata bez legitymacji partyjnej, ponieważ chcemy umożliwić prawdziwy nowy początek na szczycie naszego państwa” - oświadczyli współprzewodniczący AfD Alice Weidel i Tino Chrupalla. Wyrazili przy tym przekonanie, że Berthold może zdobyć poparcie także poza ich ugrupowaniem.

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Były obrońca rozegrał 62 spotkania w pierwszej reprezentacji Niemiec, w 1990 roku zdobył mistrzostwo świata na mundialu we Włoszech. Berthold występował m.in. w Eintrachcie Frankfurt, Bayernie Monachium, VfB Stuttgart oraz AS Romie. Po zakończeniu kariery piłkarskiej pracował jako menedżer w Fortunie Duesseldorf oraz ekspert medialny. W 2020 r. podczas demonstracji w Stuttgarcie mówił, że jego zaufanie do politycznego kierownictwa kraju „spadło poniżej zera”.

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Kandydaturę Bertholda skrytykował rzecznik frakcji CDU/CSU ds. sportu Stephan Mayer. W rozmowie z „Rheinische Post” uznał Bertholda za wybitnego i odnoszącego sukcesy piłkarza, ale zakwestionował jego predyspozycje do najwyższego urzędu w państwie. Zarzucił mu też wygłaszanie „skrajnie wątpliwych” opinii dotyczących pandemii.

Faworytką do zastąpienia Franka-Waltera Steinmeiera, którego kadencja kończy się w marcu przyszłego roku, jest przewodnicząca bawarskiego landtagu Ilse Aigner. Oprócz chadeckich CDU i CSU Aigner popierają socjaldemokratyczna SPD i Zieloni. 61-latka, która zapowiada, że chce być kandydatką „silnego centrum”, byłaby pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Niemiec.

Głowę państwa w Niemczech wybiera Zgromadzenie Federalne, organ składający się z członków Bundestagu i w takiej samej liczbie z członków wybranych przez przedstawicielstwa krajów związkowych. Przewodzące w ogólnokrajowych sondażach AfD nie dysponuje w nim większością, dlatego – jak oceniają niemieckie media – wystawienie przez tę partię Bertholda ma przede wszystkim znaczenie symboliczne. Prezydent pełni w Niemczech rolę głównie reprezentacyjną.