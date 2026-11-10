Stanął po stronie Rosji i Putina. Miesiąc wcześniej był w Moskwie! Skandal w trybunale?!

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-11-10 18:13

Szokujące informacje ujawnił szwajcarski portal „Inside Paradeplatz”. Kontrowersyjna decyzja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) o dopuszczeniu Rosji do zmagań w hokeju została podjęta przez 3 arbitrów, zaledwie miesiąc po tym, jak przewodniczący tego składu Giulio Palermo odwiedził Moskwę. Drugi z orzekających sędziów przebywał w Rosji w zeszłym roku.

Władimir Putin na tle flagi Rosji. Na miniaturze obok sędzia Giulio Palermo. O skandalu w CAS przeczytasz na SE.
Autor: AP Photo,GPA Law/ Materiały prasowe Władimir Putin, Giulio Palermo

W trybunale dopuścili Rosję, a wcześniej jeździli do Moskwy

Chodzi o przewodniczącego trzyosobowego składu orzekającego trybunału w Lozannie, Giulio Palermo, oraz egipskiego arbitra Ismaila Selima. W odpowiedzi na zapytanie serwisu „Inside Paradeplatz” rzecznik CAS odrzucił wszelkie sugestie dotyczące braku bezstronności.

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Mężczyźni pomimo trwającej wojny uczestniczyli w konferencji „Rosyjski Międzynarodowy Kongres Arbitrażowy”. Selim przebywał w Moskwie w ubiegłym roku, natomiast Palermo odwiedził rosyjską stolicę we wrześniu bieżącego roku. Miesiąc później w Szwajcarii odbyła się rozprawa dotycząca sporu między Rosyjską Federacją Hokeja na Lodzie a Międzynarodową Federacją Hokeja na Lodzie, w skrócie IIHF.

CAS orzekł ostatecznie, że rosyjskie drużyny muszą zostać dopuszczone do udziału w wydarzeniach organizowanych przez IIHF, w tym w mistrzostwach świata. Trybunał uchylił tym samym decyzje, które wykluczały Rosję z imprez w sezonie 2026/27 w ulubionej dyscyplinie Władimira Putina.

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Po decyzji CAS ws. Rosji ze współpracy ze światową federacją wycofali się niektórzy sponsorzy, a IIHF natychmiast wyraziła sprzeciw wobec takiego orzeczenia. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że harmonogram nadchodzących wydarzeń został już ustalony. Niemieccy organizatorzy 90. edycji mistrzostw świata Elity nie wykluczają wycofania się z organizacji turnieju, który ma odbyć się w maju, jeśli Rosja miałaby w nich zagrać.

Pierwszym turniejem, w którym teoretycznie mogłaby wystąpić rosyjska reprezentacja, są natomiast mistrzostwa świata juniorów, zaplanowane na przełom roku w Kanadzie. Przedstawiciele kanadyjskiej federacji zapowiedzieli jednak, że nie wydadzą rosyjskim zawodnikom wiz niezbędnych do wjazdu do kraju.

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