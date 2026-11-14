Polska trenerka fitness odkrywa nieziemskie kształty na plaży w Dominikanie. Wszyscy zerkają na jej pośladki i napisy na biuście

Kasia Dziurska to nie tylko znakomita sportsmenka (była m.in. mistrzyni świata w Fitness Figure Classic), lecz także ważna postać polskiego show-biznesu. Instruktorka fitness i trenerka personalna regularnie pojawia się w telewizji, szczególnie w programach śniadaniowych takich jak "Dzień dobry TVN" czy "Pytanie na śniadanie" jako ekspertka od ćwiczeń. Szersza publika poznała Kasię Dziurską w 2018 roku, gdy wystąpiła w show "Taniec z Gwiazdami", gdzie dotarła aż do finału. Jakiś czas temu celebrytka zdecydowała się częściowo zamieszkać w Dominikanie.

Galeria: Kasia Dziurska i gorące zdjęcia z plaży

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Jeszcze kilka dodatków i mamy to. Dominikana to zdecydowanie nasz drugi dom. Dwa lata temu kiedy decydowaliśmy się na tę inwestycję, były tu tylko krzaki i wielkie plany, dziś stoją mury, a za trochę ponad rok odbieramy klucz

- informowali na początku 2014 roku Kasia Dziurska i jej partner Emilian Dankowski, który sam z sukcesami zajmuje się kulturystyką, a w przeszłości był piłkarzem.

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Od tego czasu na profilu trenerki pojawiło się wiele gorących zdjęć, m.in. z dominikańskich plaż. 38-letnia Kasia Dziurska odkrywa tam swoje nieziemskie kształty, które wzbudzają zachwyt nie tylko w Polsce i w Ameryce Środkowej. Wszyscy patrzą na pośladki byłej finalistki "Tańca z Gwiazdami", a także na napisy, które pojawiają się na jej biuście. Ogólnie cała sylwetka trenerki robi ogromne wrażenie. Widać, że Kasia Dziurska nie jest typem instruktorki, która tylko daje wskazówki podopiecznym, lecz także także ostro trenuje.

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