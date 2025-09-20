Kim jest Kasia Dziurska? Tego o gwieździe fitnessu nie wiedzieliście!

Jej historia zaczęła się w małej Nidzicy, gdzie już w wieku sześciu lat zaczęła trenować taniec hip-hop i dancehall. Od tego momentu ruch stał się nieodłącznym elementem jej życia. Współpraca z lokalnymi grupami tanecznymi i udział w zawodach w kraju i za granicą ukształtowały w niej determinację i dyscyplinę, które później przeniosła na scenę fitness.

Kim jest Kasia Dziurska? Tego mogliście o niej nie wiedzieć!

Katarzyna Dziurska ukończyła gdańską Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu, zdobywając tytuł magistra na kierunku Turystyka i Rekreacja z dwoma specjalizacjami: trener personalny i instruktor fitness. Jej kariera zawodowa szybko nabrała tempa - była członkinią grupy "Cheerleaders Prokom Gdynia", z którą trzykrotnie występowała na meczach NBA, zaproszona przez Marcina Gortata.

W świecie fitnessu osiągnęła prawdziwe sukcesy. W 2017 roku zajęła drugie miejsce w prestiżowym europejskim konkursie Fitness Gimnastycznym Arnold Classic Europe, a jej kolekcja trofeów obejmuje tytuły Mistrzyni Świata w Fitness Figure Classic, Mistrzyni Europy Bikini Fitness oraz wielokrotne mistrzostwa i wicemistrzostwa Polski w Fitness Soft. Poza zawodami Katarzyna dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako ekspertka fitness w programach śniadaniowych "Pytanie na śniadanie" i "Dzień dobry TVN", a także angażuje się w projekty artystyczne, m.in. występując w teledysku zespołu Blenders "Astropunk".

Nie stroni także od telewizyjnych show. W 2018 roku dotarła do finału ósmej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", a w 2019 roku wzięła udział w programie "Dance Dance Dance". Dzięki temu połączyła pasję do tańca z popularnością w mediach, zyskując jeszcze szersze grono fanów.

Jej życie prywatne również jest związane ze światem fitness - od 2018 roku jest w związku z trenerem i kulturystą Emilianem Gankowskim, którego poznała na siłowni!

Kasia Dziurska zadba o zdrowie Polek!

#JULIMPIC to pierwszy w Polsce obóz sportowy stworzony z myślą o kobietach, które chcą połączyć aktywność fizyczną z odpoczynkiem i inspirującym towarzystwem. W dniach 3 - 5 października 2025 roku w Julinku uczestniczki będą miały okazję trenować z mistrzami - Dawidem Tomalą, olimpijczykiem z Tokio, oraz Kasią Dziurską, mistrzynią świata fitness i trenerką, która od lat motywuje tysiące kobiet do zdrowego stylu życia. Program obozu obejmuje nie tylko profesjonalne treningi - od modelowania sylwetki po poranne spacery z kijkami - ale także warsztaty kulinarne, panele dyskusyjne, sesje relaksacyjne i masaże, a wszystko w kameralnej atmosferze B&B Julinek, otoczonej zielenią Puszczy Kampinoskiej. #JULIMPIC to trzy dni pełne ruchu, smacznego jedzenia i kobiecej energii, które pozwalają zadbać o ciało, umysł i inspirujące relacje.

