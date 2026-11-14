Żona Tymoteusza Puchacza rozkochała w sobie Polskę. Mówią, że to nowa Lewandowska! "10/10"

Tymoteusz Puchacz wywalczył z klubem Sabah Baku historyczny awans do elitarnej Ligi Mistrzów, co otworzyło mu także drzwi do wielkiego powrotu do reprezentacji Polski. Ostatnie zgrupowanie z czterema meczami Ligi Narodów nie poszło po jego myśli, ale w listopadzie Jan Urban ponownie znalazł dla niego miejsce w kadrze, stawiając na lewej obronie przede wszystkim na niego. W odrodzeniu Puchacza uwagę kibiców przyciąga jednak także jego piękna ukochana, którą już teraz okrzyknięto nową ikoną wśród polskich WAG!

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Żona Tymoteusza Puchacza. Oliwciaks to nowa Lewandowska?!

Oliwia Puchacz jeszcze przed wziętym w tajemnicy ślubem zbudowała w internecie bardzo silną pozycję i własną markę osobistą pod nazwą "Oliwciaks". Po zmianie stanu cywilnego i przyjęciu nazwiska piłkarza jej zasięgi oraz rozpoznawalność wystrzeliły jeszcze mocniej, trafiając do nowej grupy odbiorców. Obecnie jej profil na Instagramie śledzi imponująca liczba 325 tysięcy obserwujących!

W swoim biogramie Oliwia krótko, ale trafnie podsumowuje tematykę swoich publikacji hasłem: fashion, sport, self-care & more. Jej influencerska działalność to harmonijne połączenie modowych inspiracji, motywacji do aktywności fizycznej oraz niezwykle ważnego dziś podejścia do dbania o własny dobrostan.

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To właśnie autentyczność i promowanie zdrowego trybu życia sprawiają, że internauci coraz chętniej porównują ją do Anny Lewandowskiej! Oliwia na co dzień pokazuje kulisy swojej codzienności, która kręci się wokół równowagi między zdrowiem fizycznym a psychicznym. Regularne treningi, świadome podejście do ciała, a przy tym ogromna naturalność i ciepło bijące z jej relacji sprawiają, że fani nie szczędzą jej komplementów. Pod najnowszymi zdjęciami oraz innymi ujęciami influencerki regularnie pojawiają się entuzjastyczne komentarze, w których internauci zgodnie oceniają jej styl, charyzmę i urodę na popularne w tych czasach „10/10”!

Więcej zdjęć żony Tymoteusza Puchacza znajdziesz w naszej galerii.

QUIZ. W jakich klubach grają reprezentanci Polski? Lewandowski, Puchacz, Bednarek i inni Pytanie 1 z 20 Robert Lewandowski obecnie występuje w klubie: FC Barcelona Borussia Dortmund Chicago Fire Następne pytanie