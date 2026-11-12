Żona Jakuba Kiwiora zaskoczyła odważnymi zdjęciami! Pokazała prawie wszystko, tylko dla dorosłych!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-11-12 16:45

Jakub Kiwior w sobotę spróbuje zatrzymać rumuńskich napastników, a za polskiego obrońcę najmocniej kciuki będzie trzymać zjawiskowa Claudia. Piękna żona piłkarza FC Porto właśnie rozpaliła internet, publikując na Instagramie bardzo odważne zdjęcie w skąpym bikini.

Żona Jakuba Kiwiora jest specjalistką od twerku, erotycznego tańca polegającego na dynamicznym potrząsaniu pośladkami. Występująca pod pseudonimem Clauda Redheaded piękność swoim ciałem wyczynia prawdziwe cuda, a tanecznymi popisami chwali się na Instagramie.

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- Lubię różnorodność, uczono mnie zawsze, że tancerz ma być wszechstronny - mówiła o sobie Claudia i apelowała do śledzących jej konto fanów: - Próbuj nowego, nie zamykaj się na schematy, nie bój się błądzić i odnajdywać! Bądź kreatywny!

Teraz zmysłowa Claudia rozpaliła Internet, publikując bardzo odważne wakacyjne kadry w skąpym bikini. "Sezon słoneczny oficjalnie się zakończył" - skomentowała gorące fotki. Oby Jakub Kiwior w meczach z Rumunią (14 listopada) i ze Szwecją (17 listopada) w Lidze Narodów błysnął równie wysoką formą, jak jego małżonka!

GALERIA: Żona Jakuba Kiwiora zaskoczyła odważnymi zdjęciami! Przyprawiają o zawrót głowy

Claudia Redheaded, żona piłkarza Jakuba Kiwiora
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