Żona Jakuba Kiwiora zaskoczyła odważnymi zdjęciami! Pokazała prawie wszystko, tylko dla dorosłych!

Żona Jakuba Kiwiora jest specjalistką od twerku, erotycznego tańca polegającego na dynamicznym potrząsaniu pośladkami. Występująca pod pseudonimem Clauda Redheaded piękność swoim ciałem wyczynia prawdziwe cuda, a tanecznymi popisami chwali się na Instagramie.

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- Lubię różnorodność, uczono mnie zawsze, że tancerz ma być wszechstronny - mówiła o sobie Claudia i apelowała do śledzących jej konto fanów: - Próbuj nowego, nie zamykaj się na schematy, nie bój się błądzić i odnajdywać! Bądź kreatywny!

Teraz zmysłowa Claudia rozpaliła Internet, publikując bardzo odważne wakacyjne kadry w skąpym bikini. "Sezon słoneczny oficjalnie się zakończył" - skomentowała gorące fotki. Oby Jakub Kiwior w meczach z Rumunią (14 listopada) i ze Szwecją (17 listopada) w Lidze Narodów błysnął równie wysoką formą, jak jego małżonka!

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