Tymoteusz Puchacz podbija Ligę Mistrzów, a jego żona internet! Piękna Oliwia rozpala zdjęciami

Bartosz Olszewski
KH
2026-09-10 13:32

To ważny dzień dla Tymoteusza Puchacza. Polski obrońca wychodzi dziś na murawę w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Jego zespół, Sabah Baku, zmierzy się na wyjeździe ze słynnym Manchesterem United. Dla Polaka to jedna z najważniejszych prób w dotychczasowej karierze, a starcie z Czerwonymi Diabłami na Old Trafford przyciąga uwagę kibiców. Podobnie jak żona Puchacza, która jest nie tylko jedną z WAGs, ale w internecie zachwyca setki tysięcy fanów!

Dla Tymoteusza Puchacza transfer do Sabah Baku okazał się strzałem w dziesiątkę. Po wypożyczeniu we wrześniu 2025 roku, polski piłkarz szybko stał się kluczowym zawodnikiem zespołu, notując imponujące statystyki. Jego świetna gra, w tym liczne asysty, przyczyniła się do zdobycia przez klub mistrzostwa i pucharu Azerbejdżanu. W maju 2026 roku Sabah FK zdecydowało się na transfer definitywny, wykupując Polaka na stałe. A Puchacz odwdzięczył się w eliminacjach do Ligi Mistrzów, będąc absolutnie kluczową postacią mistrzów Azerbejdżanu w drodze przez cztery rundy kwalifikacji aż do fazy ligowej tych rozgrywek!

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Oliwciaks i Tymoteusz Puchacz
Galeria zdjęć 27

Tymoteusz Puchacz - żona. To znana i uwielbiana polska influencerka!

Równolegle do kariery męża, w sieci rośnie popularność jego żony, Oliwii. Influencerka znana jako Oliwciaks, którą na Instagramie obserwują setki tysięcy osób, zyskała rozpoznawalność m.in. dzięki udziałowi w programach telewizyjnych. Dziś z powodzeniem buduje własną markę osobistą, publikując treści związane z modą, podróżami i lifestylem. Jej zjawiskowe zdjęcia regularnie rozpalają internet i przyciągają tysiące reakcji fanów!

Para niedawno zaskoczyła wszystkich, biorąc ślub w ścisłej tajemnicy. Uroczystość była tak kameralna, że nawet rodzice do samego końca byli przekonani, że jadą na galę dla influencerów. Dopiero zdjęcia z tego wydarzenia, którymi zakochani podzielili się w mediach społecznościowych, wywołały falę gratulacji w całym środowisku sportu i szeroko pojętego show-biznesu.

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Teraz o Puchaczach znów jest głośno, a Tymoteusz skupia się na wymarzonej rywalizacji w LM. Przed nim i jego drużyną trudne zadanie, a wynik starcia z Manchesterem United pokaże, na co stać Sabah Baku w starciu z europejską czołówką. Więcej zdjęć Oliwii Puchacz, czyli Oliwciaks, znajdziesz w naszej galerii.

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