Pogrzeb Joanny Rawik. Żałobnicy minęli groby wybitnych sportowców. Poruszające widoki z cmentarza

Pogrzeb Joanny Rawik. Artystka pochowana obok wielkich gwiazd sportu

Pogrzeb Joanny Rawik rozpoczął się od uroczystości w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Potem urna z prochami zmarłej piosenkarki, aktorki i dziennikarki została złożona do grobu umiejscowionego w Alei Zasłużonych na wspomnianym cmentarzu. Żałobnicy idąc do mogiły podczas pogrzebu Joanny Rawik mijali groby wielu sław, w tym wielkich gwiazd sportu. Nieopodal grobu artystki ulokowanego w kwaterze C pochwali są m.in. piłkarz Kazimierz Deyna i szermierz Witold Woyda (kwatera C31), a także lekkoatletka Kamila Skolimowska, szermierz Andrzej Piątkowski i piłkarz Władysław Stachurski (kwatera C29). Co ciekawe, sama Joanna Rawik także miała silne związki ze sportem. Jej drugim mężem był bowiem Marek Petrusewicz, pierwszy polski rekordzista świata w pływaniu.

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Galeria: Pogrzeb Joanny Rawik, Poruszające widoki na cmentarzu

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Pogrzeb Joanny Rawik. Sama wszystko zaplanowała

Ostatnie pożegnanie Joanny Rawik miało miejsce dzień po pogrzebie Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe artystki charakteryzowały się bardzo nietypowym przebiegiem. Podczas ceremonii nie było księdza, a zamiast tradycyjnej trumny do grobu złożono różową urnę z prochami zmarłej. Joanna Rawik sama ułożyła scenariusz swojego pogrzebu.

Joanna zaprojektowała sama sobie pogrzeb - nie życzyła sobie jakiegokolwiek innego. Chciała, aby było dużo przyjaciół, ale żeby pogrzeb niekoniecznie był smutny

- mówił w rozmowie z "SE" Były prezes ZASP Krzysztof Szuster, który odpowiadał za organizację pogrzebu Joanny Rawik. Przyjaciół na ostatnim pożegnaniu artystki nie zabrakło. Wśród żałobników znalazło się sporo sław, m.in. Emila Krakowska, Alicja Węgorzewska, Olgierd Łukaszewicz, Maria Szabłowska czy Krzysztof Skowroński.

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