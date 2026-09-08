Prezes na pogrzebie Jana Frycza! Szedł w tłumie w pobliżu wielkich gwiazd, zupełnie się nie wyróżniał

Bartosz Olszewski
likp
2026-09-08 10:52

Pogrzeb Jana Frycza na długo zostanie w pamięci żałobników. Uroczystość miała charakter państwowy, a pożegnać wspaniałego aktora przyszło mnóstwo ludzi. Nie zabrakło wielkich gwiazd kina i teatru, a także przedstawicieli Cracovii, czyli ukochanego klubu piłkarskiego artysty. W tłumie szedł nawet prezes zespołu z Krakowa. Na zdjęciach w galerii prezentujemy poruszające obrazki z pogrzebu Jana Frycza

Prezes Cracovii na pogrzebie Jana Frycza. Piękny gest

Pogrzeb Jana Frycza jest już za nami. Ostatnie pożegnanie wielkiego aktora odbyło się w poniedziałek, 7 września, w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się w w domu pogrzebowym Powązkach Wojskowych. Potem urna z prochami artysty została doprowadzona na jego grób, który znajduje się w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach, gdzie pochowani są sami wybitni Polacy. Na pogrzebie Jana Frycza nie mogło zabraknąć przedstawicieli Cracovii, której aktor mocno kibicował. Jeszcze przed ostatnim pożegnaniem - podczas meczu Cracovia - Wieczysta - fani oddali hołd zmarłemu aktorowi. Na cmentarzu pojawił się nawet prezes "Pasów" - Murat Colak, co trzeba uznać za piękny gest. Mimo że jest wielką szychą, podczas pogrzebu niczym się nie wyróżniał, po prostu godnie szedł w tłumie wielkich gwiazd i zwykłych miłośników talentu Jana Frycza. Cracovia zamieściła też na Facebooku specjalny wpis w dniu ostatniego pożegnania swojego słynnego kibica.

Cracovia - Wieczysta: Pożegnanie Jana Frycza, a po chwili gigantyczne racowisko! Przerwano mecz

Dziś odbył się pogrzeb Jana Frycza. Wybitny aktor teatralny i telewizyjny spoczął na warszawskich Powązkach Wojskowych. Był jednym z nas, kibicem Cracovii, którą miał w swoim sercu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

- czytamy w komunikacie klubu. 

Galeria: Prezes Cracovii i inni żałobnicy na pogrzebie Jana Frycza

Żałobnicy z białą różą na pogrzebie Jana Frycza. Obok miniatury z portretem aktora i prezesem Cracovii. Czytaj w SE.
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Pogrzeb Jana Frycza. Flaga Cracovii i wielkie gwiazdy, m.in. Krystyna Janda, Andrzej Grabowski i Małgorzata Kożuchowska i Borys Szyc

W trakcie pogrzebu Jana Frycza zobaczyć można było osoby, które ubrane były w klubowe stroje. W pewnym momencie duże poruszenie wśród żałobników wywołała monstrualna flaga Cracovii. Wśród wielkich gwiazd polskiego show-biznesu podczas ostatniego pożegnania Jana Frycza widzieliśmy takie postacie jak: Krystyna Janda, Małgorzata Kożuchowska, Karolina Gruszka, Grażyna Torbicka, Beata Ścibakówna, Jan Englert, Janosz Gajos, Borys Szyc, Robert Więckiewicz, Sławomir Zapała czy Jerzy Radziwiłłowicz. O aktorze pamiętał także Karol Nawrocki, który przesłał przepasany wstęgą specjalny wieniec z białych i czerwonych kwiatów. 

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