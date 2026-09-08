Poruszające słowa syna Jana Frycza. Łzy same cisną się do oczu. "Z naszych serc nie odejdziesz już nigdy"

Syn Jana Frycza zwrócił się do niego w poruszających słowach

7 września odbył się pogrzeb Jana Frycza. Wybitny aktor spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskich Starych Powązkach. Mężczyzna został pożegnany przez rodzinę, przyjaciół oraz przedstawicieli świata filmu i teatru. Wcześniej odbyła się świecka ceremonia w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych.

W uroczystości uczestniczyli najbliżsi artysty, a także liczne grono osób, które przez lata miały okazję z nim pracować i się przyjaźnić. Były wspomnienia, wzruszające przemówienia, muzyka, a także chwile śmiechu, gdy przyjaciele przywoływali anegdoty związane z aktorem.

Po pogrzebie głos zabrał syn Jana Frycza, Michał. Opublikował na Instagramie bardzo osobisty wpis, w którym pożegnał ojca.

Tato, dziś na warszawskich Powązkach spotkali się Ci, którzy byli Ci bliscy. Twoja rodzina, przyjaciele, ludzie teatru i filmu, współpracownicy, a przede wszystkim my, Twoje dzieci. Wszyscy przyszliśmy, by pochylić głowy i podziękować Ci za całe Twoje życie, za Twoją twórczość, za emocje, które dawałeś ludziom i za wszystko, co po sobie pozostawiłeś

- napisał.

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Wzruszające słowa Michała Frycza

Syn aktora nie ukrywał, że pożegnanie na cmentarzu było dla niego niezwykle trudnym doświadczeniem. Jednocześnie podkreślił, że śmierć nie oznacza końca obecności ojca w życiu jego najbliższych.

Dziś Cię pożegnaliśmy. Ale tylko tutaj. Bo z naszych serc nie odejdziesz już nigdy. Zostaniesz w naszych wspomnieniach, w słowach, gestach i we wszystkim, czego nas nauczyłeś. Jeden z Twoich przyjaciół powiedział dziś, że tam, w niebie, pewnie już uczysz anielskie chóry, że można śpiewać inaczej, odważniej i ciekawiej. I coś mi mówi, że właśnie tak jest.

- wyznał Michał Frycz.

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Będą wypatrywać go na niebie

Michał Frycz wspomniał także o jednej z pasji swojego ojca. Jan Frycz kochał samoloty, dlatego jego syn wykorzystał ten motyw w symbolicznym pożegnaniu.

A my będziemy patrzeć w niebo, szczególnie tam, gdzie przecinają je Twoje ukochane samoloty, i wypatrywać Cię pośród chmur. Chcemy wierzyć, że jesteś blisko i po swojemu mówisz: "No dobrze, już wystarczy tego płaczu" albo "Bez uniesień"

Syn aktora nie zapomniał również o jego ogromnym dorobku.

Dziś kłania się Tobie cała Polska za wszystko, co wniosłeś do polskiej kultury, teatru i kinematografii. A ja, Twój syn, kłaniam Ci się najniżej. Za życie, za wspólne chwile i za to, co dzięki Tobie stało się częścią mnie

- napisał.

Michał Frycz pożegnał ojca słowami, które nawiązują zarówno do jego pasji, jak i do nadziei, że po śmierci aktor znalazł wreszcie spokój.

Leć już wysoko, Tato. Tam, gdzie nie ma bólu ani ciężaru. Odkryj swoje wymarzone, metafizyczne słońce. I odpocznij. A kiedy już tam dotrzesz, posłuchaj swoich, ukochanych The Rolling Stones. Usiądź gdzieś, posłuchaj muzyki, którą tak kochałeś, i może znów poczuj tę wolność, którą zawsze dawała Ci muzyka. Jestem pewien, że i tam znajdziesz swoje miejsce, a muzyka będzie towarzyszyć Ci tak jak przez całe życie. Kochamy Cię i będziemy kochać zawsze.

- napisał.

Michał Frycz podziękował za wsparcie

W postscriptum syn aktora zwrócił się także do osób, które wspierały go w ostatnich, niezwykle trudnych dniach.

Z całego serca dziękuję moim przyjaciołom, bliskim i współpracownikom, którzy byli przy mnie w tym najtrudniejszym czasie. Dziękuję za każdą wiadomość, każde słowo, telefon, obecność, za łzy przeżywane razem i za to, że kiedy brakowało mi sił, byliście obok. Nie da się opisać, jak wiele znaczy świadomość, że w najciemniejszym momencie nie jest się samemu. Wasze wsparcie było dla mnie czymś bezcennym. Tego nigdy nie zapomnę.

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