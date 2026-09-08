Julia Wieniawa chce być jak Beata Tyszkiewicz?! Taki był zamysł Polsatu?

Beata Tyszkiewicz był diwą "Tańca z gwiazdami"!

Beata Tyszkiewicz była jurorką tanecznego show Polsatu przez 19 edycji. W tej roli sprawdzała się znakomicie. Była symbolem arystokratycznej elegancji, wielkiej klasy, ciepła, poczucia humoru i kulturalnej złośliwości. Fani programu z rozczuleniem wspominają jej słowne potyczki z Iwoną Pavloić (63 l.), której zawsze miała za złe, że tak nisko ocenia występy uczestników. Sama stawiała zdecydowanie wyższe oceny niż pozostali jurorzy. Jak niedawno wyznała w rozmowie z portalem Eska.pl w programie występuje za dużo osób, których nie zna. Jednym słowem brakuje jej prawdziwych gwiazd, które prezentowały się w pierwszych edycjach.

Myślę, że oni się starają, żeby to zrobić bardzo ładnie i pięknie. Niekiedy bardzo ładnie tańczą. To się chyba nie zmieniło

– oceniła szczerze Beata Tyszkiewicz.

ZOBACZ: Tak zmieniła się Beata Tyszkiewicz. Z damy kina stała się ulubioną jurorką milionów Polaków

Julia Wieniawa wzoruje się na Beacie Tyszkiewicz?!

Jak nieoficjalnie dowiedział się "Super Express" produkcja do nowego sezonu szukała osoby, która miałaby przypominać zachowaniem Beatę Tyszkiewicz, lecz jednocześnie miałby być bliska młodemu pokoleniu. Ostatecznie tę rolę powierzono Julii Wieniawie, która w fotelu jurora zadebiutowała w minioną niedzielę. I faktycznie dało się zauważyć, że Julia zachowywała się bardzo dystyngowanie. Podobnie jak Tyszkiewicz pełni funkcję dobrego policjanta dając gwiazdom najwyższe noty. Również zadbała o stylizację, która wyglądała jak z czasów młodości Tyszkiewicz. Pani Beata często pojawiała się w show z ozdobami na głowie. Julia również postawiła na mieniący się, wysadzany cyrkoniami czepek.

Są jednak elementy, które zdecydowanie różnią Julię od ikony kina. Julka przez wzgląd na doświadczenie taneczne zwraca uwagę nie tylko na emocję ale również na poprawność taneczną. Sprytnie wychwytuje błędy techniczne wszystkich uczestników.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Julia Wieniawa w kryształowym czepku debiutuje w "Tańcu z Gwiazdami"! Zaśpiewała, zatańczyła, a teraz będzie oceniać

31