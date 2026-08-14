Tak zmieniła się Beata Tyszkiewicz. Jej przemiana zaskakuje

Od arystokratycznego chłodu po ciepły uśmiech ulubionej jurorki Polaków. Beata Tyszkiewicz przez dekady udowadniała, że jest ikoną stylu, która nie boi się zmian. Jej wizerunek ewoluował na oczach całej Polski, a każda dekada przynosiła nową odsłonę wielkiej damy kina.

Zaczynała jako eteryczna piękność, by stać się symbolem elegancji i klasy. Później zaskoczyła wszystkich, pokazując autoironiczne poczucie humoru i dystans do siebie. Jak wyglądała na początku kariery, a jak prezentowała się w blasku fleszy jako gwiazda telewizji? Ta podróż w czasie jest naprawdę fascynująca.

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Wszystko zaczęło się jak w bajce. Młodziutką Beatę Tyszkiewicz wypatrzono na szkolnym korytarzu. To właśnie wtedy asystent reżysera dostrzegł w niej potencjał, który wkrótce miał eksplodować na wielkim ekranie. Jej debiut w filmie "Zemsta" z 1957 roku jako Klara był zaledwie preludium do wielkiej kariery.

Co ciekawe, droga na szczyt nie była usłana różami. Aktorka została wyrzucona ze szkoły teatralnej za złamanie regulaminu. Powód? Udział w reklamie, co w tamtych czasach było nie do pomyślenia dla studentów. Ten buntowniczy krok pokazał jednak jej niezależność, która stała się jednym z jej znaków rozpoznawczych.

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Choć zagrała w ponad stu filmach, jedna rola na zawsze wpisała się w historię polskiego kina i zdefiniowała jej wizerunek. Mowa oczywiście o postaci Izabeli Łęckiej w ekranizacji "Lalki" z 1968 roku. To właśnie ta kreacja ugruntowała jej pozycję jako "pierwszej damy polskiego kina".

Jako chłodna, niedostępna i zjawiskowo piękna arystokratka Tyszkiewicz zawładnęła wyobraźnią widzów. Rola ta stała się dla niej zarówno błogosławieństwem, jak i pewnego rodzaju szufladką, z której przez lata próbowała się wydostać, udowadniając swoją aktorską wszechstronność.

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Kiedy wszyscy widzieli w niej dystyngowaną hrabinę, ona pokazywała, że ma niezwykły talent komediowy. Role w kultowych filmach Juliusza Machulskiego, takich jak "Seksmisja" czy "Vabank II, czyli riposta", złamały jej dotychczasowy wizerunek i udowodniły, że potrafi bawić do łez.

Prawdziwą rewolucję przyniosła jednak telewizja. Jako jurorka w programie "Taniec z gwiazdami" stała się ulubienicą milionów. Jej cięte, ale pełne uroku komentarze przeszły do historii, choć jeden z nich doczekał się nawet skargi do KRRiT. Nie bała się też ról wbrew swojemu emploi, wcielając się chociażby w sprzątaczkę w komedii "Ryś".

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Życie prywatne Beaty Tyszkiewicz było równie barwne, co jej kariera filmowa. Aktorka trzykrotnie wychodziła za mąż i trzykrotnie się rozwodziła. Jej pierwszym mężem był legendarny reżyser Andrzej Wajda, z którym ma córkę Karolinę.

Kolejne związki, w tym z reżyserem Witoldem Orzechowskim i architektem Jackiem Padlewskim, z którym ma córkę Wiktorię, również nie przetrwały próby czasu. Media rozpisywały się także o jej romansach, które tylko dodawały legendzie pikanterii. Mimo miłosnych zawirowań zawsze podkreślała, że najważniejsze są dla niej córki.

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Beata Tyszkiewicz urodziła się 14 sierpnia 1938 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętować będzie swoje 88. urodziny. Od lat pozostaje jedną z największych i najbardziej szanowanych ikon polskiej kultury.

W 2017 roku, po przejściu zawału serca, aktorka podjęła decyzję o wycofaniu się z życia publicznego. Od tamtej pory rzadko pojawia się w mediach, ceniąc sobie spokój i prywatność. Jak zmieniała się na przestrzeni dekad? Zapraszamy do obejrzenia naszej wyjątkowej galerii zdjęć.