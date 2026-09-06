Julia Wieniawa debiutuje w "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie wydali już werdykt. "Słuchanie jej to chyba kara za grzechy"

Kim jest Julia Wieniawa?

Premiera 32. edycji "Tańca z Gwiazdami" (czyli 19. sezonu pokazywanego przez Polsat) została wyznaczona na 6 września 2026 roku, natomiast wielki finał odbędzie się 22 listopada. Dyrektor programowy stacji, Edward Miszczak, obiecuje liczne modyfikacje oraz specjalne odcinki tematyczne. Do zestawu zupełnie nowych zadań dołączą m.in. sztafeta rumby, "Akademia Czarnej Mamby", "Taniec z rekwizytem" a także "Maszyna czasu". Bezprecedensowym rozwiązaniem w dziejach widowiska ma być również rywalizacja o immunitet. W programie pozostaną przy tym dobrze znane widzom formaty, w tym odcinek z udziałem bliskich, wieczór z piosenkami Disneya, tańce w trzyosobowych składach czy opcja wyznaczenia przeciwnika.

Przetasowania nie ominęły samej obsady. W składzie sędziowskim zabraknie Ewy Kasprzyk, a jej miejsce w roli jurorki zajęła Julia Wieniawa. Dziewczyna opuściła "Mam Talent", aby zostać jurorką "Tańca z Gwiazdami".

Paulina Sykut-Jeżyna szczerze o Julii Wieniawie w tańcu z gwiazdami

Julia Wieniawa pod ostrzałem widzów. Tak reagują na nią w "Tańcu z Gwiazdami"

Julia Wieniawa nie miała łatwych początków - już w dzień programu zaliczyła glebę w halo tu Polsat, co było szeroko komentowane przez widzów. Jej kolejne występy nie sprawiły, że fani ją polubili. Dosyć krytycznie komentowali jej start:

"Jest tylu autorytetów tanecznych, którzy mogliby zostać jurorami. Nie można znać się na wszystkim, aktorstwo, śpiew, taniec co jeszcze. Jak ktoś jest od wszystkiego to jest od..."

"Jedyny słaby punkt tej edycji".

Okazało się, że to był początek tego, co internauci mogą. Nie podoba im się m.in. styl komentarzy Julii Wieniawy.

- Czy ktoś może pisać teksty Pani Wieniawie? Nie ma nic sensownego do powiedzenia, a słuchanie jej to chyba kara za grzechy. Dramat. Najgorsza zmiana w historii TzG - napisał jeden z fanów