Duńska Ewa Chodakowska słynie z ponętnych kształtów. Potężne pośladki, biust i uda rozpalają zmysły

Duńska Ewa Chodakowska ma inną budowę niż polska trenerka

Ewa Chodakowska od lat jest nie tylko uznaną trenerką fitness, lecz także pierwszoligową celebrytką, która regularnie pojawia się na różnych ważnych eventach z udziałem największych polskich gwiazd. W Danii podobną sławą cieszy się Mia Sand. Jej popularność jednak wykracza daleko poza granice tego skandynawskiego kraju. Patrząc na ponętną Dunkę i Ewę Chodakowską nie sposób nie zauważyć znaczących różnić w budowie ciała. Obie panie mają piękne sylwetki, ale całkiem inne. Kobiety jednak łączą pięknie wyrzeźbione mięśnie na całym ciele. U Mii Sand są one zdecydowanie większe. Generalnie duńska Ewa Chodakowska jest znacznie bardziej masywna od Polki. Uwagę u 38-letniej Skandynawki zwracają przede wszystkim potężne pośladki, biust i uda, które rozpalają zmysły na całym świecie.

Grała w filmach dla dorosłych, dziś jest czeską Ewą Chodakowską. Każdy fragment jej ciała jest wyrzeźbiony do perfekcji!

Mia Sand i Ewa Chodakowska zachwycają kształtami

Choć trudno w to uwierzyć, Mia Sand jako nastolatka miała kompleksy z powodu swojej wagi, która była większa niż u szczupłych rówieśniczek. Mając 25 lat duńska Ewa Chodakowska rozpoczęła treningi na siłowni i się w niej zakochała! Dziś Dunka motywuje kobiety, które są niezadowolone ze swojej budowy, by zaczęły ćwiczyć. Co ciekawe i smutne zarazem, zarówno Ewa Chodakowska, jak i Mia Sand - mimo przepięknych kształtów - mierzą się z hejtem. "Choda" nazywana była nawet... "bobo-chłopem", co nie miało żadnego uzasadnienia. Podobnie jak sugestie internetowych frustratów o tym, że Chodakowska wygląda jak chłop. Niestety, na niektórych ludzi nic nie działa i zawsze wymyślą pretekst do tego, by się do czegoś doczepić. A my zachwycamy się kształtami i polskiej trenerki, i Mii Sand.

Mia Sand, duńska Ewa Chodakowska, na gorących zdjęciach

