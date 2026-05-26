Gala Ekstraklasy. Roiło się od gwiazd, a wszyscy mówią o niej! Zwyciężczyni "Top Model" zachwyciła

Podczas gdy wiele gwiazd na Gali Ekstraklasy 2026 postawiło na klasyczne, długie suknie balowe, Klaudia Nieścior wybrała zupełnie inną, odważniejszą ścieżkę. Modelka pojawiła się w olśniewającej, krótkiej białej sukience, która idealnie podkreślała jej fenomenalną figurę! Kreacja, choć minimalistyczna w formie, przykuwała uwagę przemyślanym krojem i efektownym dekoltem, który dodawał całości nowoczesnego, ale i eleganckiego charakteru. Biel sukienki pięknie kontrastowała z opalenizną modelki, tworząc świeży i promienny wizerunek. Całość stylizacji dopełniły subtelne dodatki, które nie odciągały uwagi od samej kreacji i naturalnego piękna modelki.

Zwyciężczyni "Top Model" Klaudia Nieścior błysnęła na Gali Ekstraklasy

Nieścior, która w programie "Top Model" przeszła niesamowitą metamorfozę i zdobyła sympatię widzów, na gali zaprezentowała się z pewnością siebie godną światowych wybiegów. Każdy jej ruch i spojrzenie zdradzały profesjonalizm i obycie z obiektywem. Fotoreporterzy nie mogli oderwać od niej wzroku, a jej zdjęcia błyskawicznie obiegły media, wywołując lawinę pozytywnych komentarzy. Internauci byli zgodni: to była jedna z najlepiej ubranych gwiazd wieczoru!

Jej obecność na Gali Ekstraklasy 2026 to dowód na to, jak światy show-biznesu i sportu coraz śmielej się przenikają. Choć głównymi bohaterami wieczoru byli piłkarze, to właśnie Klaudia Nieścior stała się niekwestionowaną królową czerwonego dywanu. Swoją stylizacją udowodniła, że nie trzeba skomplikowanych i bogato zdobionych kreacji, by zrobić piorunujące wrażenie. Czasem to właśnie prostota, odwaga i idealnie dobrany krój są na wagę efektu WOW! Więcej zdjęć pięknej modelki znajdziesz w naszej galerii.

Autor: Maj 2026, Gala Ekstraklasy 2026, Klaudia Nieścior/ AKPA