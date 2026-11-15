Koniec marzeń w "The Voice of Poland". Czworo uczestników odpadło, ale jest wielki powrót

Pierwsze odcinki na żywo i wielkie pożegnania w „The Voice of Poland”

Za nami pierwszy odcinek „na żywo” 17. edycji programu „The Voice of Poland”, a to oznacza, że dla uczestników nadszedł czas prawdziwej próby nerwów. Emocje sięgnęły zenitu, bo na scenie walczyli o głosy widzów i uznanie swoich trenerów, wykonując piosenki idoli z dzieciństwa. Niestety, dla czworga z nich ta przygoda właśnie dobiegła końca.

Zgodnie z zasadami etapu „live”, z każdą drużyną musiał pożegnać się jeden wokalista. Decyzje nie były łatwe, a ostateczny werdykt zależał zarówno od głosowania SMS-owego, jak i od wyboru trenera.

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Drużyna Michała Szpaka. Kto odpadł?

Jako pierwsi na scenie pojawili się podopieczni Michała Szpaka. O pozostanie w programie walczyli: Iga Posta, Amelia Mitoraj, Beniamin Nowakowski i Kuba Adamus. Po zsumowaniu głosów widzów i decyzji trenera okazało się, że to właśnie Beniamin Nowakowski musiał pożegnać się z programem.

Trudny wybór Kuby Badacha

Następnie przyszła pora na rywalizację w drużynie Kuby Badacha. Swoje umiejętności zaprezentowały Karolina Łopuch, Dominika Siwek, Kinga Wylęgły oraz Sanda Rusin. W tym starciu najmniej szczęścia miała Dominika Siwek, która zakończyła swój udział w muzycznym show.

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Niespodziewany zwrot akcji. Jest nowa półfinalistka!

To jednak nie był koniec emocji. Widzowie poznali kolejną osobę, która awansowała do półfinału dzięki specjalnej ścieżce powrotu. Mowa o formacie „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, w którym to fani programu mogli dać drugą szansę jednemu z uczestników.

Dzięki głosom widzów do gry wróciła Ula Kozielska! Dołączyła tym samym do grona półfinalistów, w którym znalazł się już Axel Feige, wskazany wcześniej przez Anię Karwan.

Pożegnania u Barona i Tomsona oraz Edyty Bartosiewicz

Po przerwie na scenę wkroczyli wokaliści z ekipy Barona i Tomsona: Kacper Bator, Asia AZZJA Mądry, Anna Nguyen i Zosia Kosińska. Trenerzy i widzowie zdecydowali, że w programie nie zobaczymy już Asi Mądry.

Na koniec zaprezentowali się podopieczni Edyty Bartosiewicz: Pamela Matyska, Roksana Walczak, Amelia Wróblewska i Jarosław Weber. Zgodnie z głosowaniem widzów i decyzją trenerki, z marzeniami o finale pożegnała się Amelia Wróblewska.

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Co czeka nas w kolejnym odcinku „The Voice of Poland”?

Przed uczestnikami, którzy pozostali w programie, kolejne wielkie wyzwanie. Już za tydzień zmierzą się z repertuarem musicalowym, wykonując największe hity znane z desek teatrów na całym świecie.

Drugi odcinek „na żywo” tej edycji „The Voice of Poland” zostanie wyemitowany już w najbliższą sobotę o godz. 20:30 w TVP2.

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