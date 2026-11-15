Top 5 najciekawszych przemian w show-biznesie. Mocne metamorfozy gwiazd ostatnich lat

Zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy potrafią wywołać spore zamieszanie swoim wyglądem. Niektórzy radykalnie zmieniają wizerunek i nagle są wręcz nie do poznania, a inni - konsekwentnie dbają o zdrowie i kondycję lub dokonują szeregu zabiegów chirurgicznych, po czym z czasem nie przypominają siebie sprzed lat. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym przypadkom!

Małgorzata Rozenek-Majdan otwarcie o operacjach plastycznych. Margaret stawia na eksperymenty

5. Małgorzata Rozenek-Majdan

Ikona TVN-u zasłynęła m.in. dzięki programowi "Perfekcyjna Pani Domu", ale poza światem telewizji jest też, jako prawniczka, osobą zaangażowaną społecznie. Jej wiek, życie prywatne i przede wszystkim wygląd są od lat przedmiotem wielu dyskusji. Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywa jednak, że od czasu do czasu korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. W ostatnich latach wizerunek prezenterki faktycznie uległ wyraźnym zmianom.

- Nie po to to robię, żeby tej różnicy nie było widać - powiedziała wprost w podcaście Marzeny Rogalskiej, rozmawiając otwarcie o in vitro i chirurgii plastycznej.

4. Margaret

Wśród największych polskich metamorfoz wyróżnia się też Margaret. Piosenkarka przez całe lata była blondwłosą gwiazdą popu, aż w 2022 roku postawiła na radykalną zmianę. Przefarbowała się na rudo i od tamtej pory nosi różne ogniste odcienie włosów. Chętniej eksperymentuje też z modą i jak mówi - nie traktuje już ciała jako narzędzia do sukcesu, a po prostu chce się czuć swobodnie we własnym stylu.

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Miley Cyrus zerwała z wizerunkiem Hannah Montana. Dziś jest już po trzydziestce

3. Miley Cyrus

Po nastolatce z serialu Disney Channel dawno nie ma śladu, ale Miley Cyrus nie stara się już szokować. Dekadę temu piosenkarka ewidentnie próbowała pokazać swoją dorosłość, za co często była porównywana do chociażby skandali Britney Spears. Teraz 33-latka nie nosi już krótko ściętych włosów ani odsłaniających za dużo strojów. Cyrus jest dziś "ustatkowana", nie musi niczego udowadniać i choć wciąż pozostaje w pamięci fanów jako Hannah Montana i buntownicza gwiazda, przede wszystkim cieszy się poważnymi sukcesami, na czele z nagrodami Grammy za potężny hit "Flowers".

Olaf Lubaszenko i jego imponująca walka o zdrowie

2. Olaf Lubaszenko

Wśród najciekawszych metamorfoz nie może zabraknąć gwiazd, celebrytów czy influencerów, którzy zaimponowali w ostatnich latach swoją walką o zdrowie. Wielu z nich schudło, otwarcie pokazując zmagania z dietą czy katorżniczymi treningami. Niektórzy musieli też rzucić używki. Na wyróżnienie zasługuje aktor i reżyser Olaf Lubaszenko - zdaniem fanów, młodszy z każdym rokiem. 57-latek nie tylko zgubił około 80 kg, ale też nie wstydził się opowiadać o schorzeniach związanych z otyłością, depresji i uzależnieniu od alkoholu.

Fani zaniepokojeni rodziną Osbourne. Kelly i Sharon niemal nie do poznania

1. Kelly i Sharon Osbourne

Jest też druga strona medalu. Wiele kontrowersji wywołują gwiazdy, które albo przesadzają z operacjami plastycznymi, albo drastycznie chudną przy użyciu np. leków na cukrzycę, albo jedno i drugie. Szeroko komentowaną zmianą jest wygląd Sharon i Kelly Osbourne. W ostatnich latach matka i córka mocno się zmieniły, a uwydatniło się to jeszcze bardziej po śmierci Ozzy'ego Osbourne'a latem 2025 roku. Już przed stratą ukochanego męża Sharon Osbourne otwarcie mówiła o tym, że schudła ok. 20 kg przy pomocy kontrowersyjnego środka na "O", po czym zaczęła mierzyć się z problemami z metabolizmem. Jedno jest pewne: duża metamorfoza obu pań niepokoi i pewnie dalej będzie niepokoić fanów.

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