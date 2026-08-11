Elina Switolina pokazała się bez ubrań w zmysłowej sesji. Rywalka Igi Świątek nie miała hamulców

Elina Switolina zagra z Igą Świątek. Ukraina słynie z urody i figury

Elina Switolina w tym sezonie jest w świetnej formie. Ukrainka już dwa razy pokonała Igę Świątek - podczas turniejów WTA w Rzymie i w Indian Wells. Teraz jednak Polka wydaje się być w znacznie lepszej dyspozycji. Do tego jest podbudowana zwycięstwem z inną znakomitą tenisistką z Ukrainy - Martą Kostiuk, a także wygraną z Rosjanką Dianą Sznajder. Mecz Iga Świątek - Elina Switolina jednak zapowiada się dla Raszynianki jako trudniejsza przeprawa. W trakcie turnieju WTA 1000 w Toronto Ukrainka wyeliminowała m.in. Amerykankę Amandę Anisimovą i Jekaterinę Aleksandrovą. Najbliższa rywalka Igi Świątek znana jest jednak nie tylko z gry na korcie, lecz także ze swojej urody i figury, którą prezentuje od czasu do czasu w mediach społecznościowych. Mało tego, Elina Switolina kiedyś zrzuciła ubrania i wystąpiła w specjalnej sesji w magazynie "XXL". Nie miała hamulców... Pikantne i gorące zdjęcia zajmującej obecnie 9. miejsce w rankingu WTA tenisistki rozpalają wyobraźnie fanów.

Galeria: Elina Switolina - pikantne zdjęcia rywalki Igi Świątek

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Elina Switolina mąż, córka

Prywatnie Elina Switolina jest szczęśliwą mężatką i matką uroczej 4-letniej córeczki o imieniu Skai. Małżonkiem Ukrainki jest francuski tenisista Gael Monfils. W ich związku nie zawsze było różowo. W 2021 roku para zdecydowała się na nietypowy krok.

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Decyzja była niesamowicie trudna, ponieważ nadal się kochamy... Ale jesteśmy po prostu dwójką najlepszych przyjaciół, którzy zdali sobie sprawę, że nadszedł czas, by dać sobie trochę przestrzeni i pomóc sobie nawzajem w prowadzeniu jak najbardziej radosnego, spełnionego życia. Nie będziemy więcej komentować sprawy i z góry dziękujemy wszystkim za uszanowanie naszej prywatności

- napisali w oświadczeniu. Przerwa jednak nie trwała długo. Zakochani do siebie wrócili i do dziś są razem.

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