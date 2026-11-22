Oboje należą do czołowych postaci w swoich reprezentacjach i mają już na koncie znaczące osiągnięcia na międzynarodowej arenie. Kristoffer Eriksen Sundal to jeden z filarów norweskiej kadry – w swoim dorobku ma miejsca na podium indywidualnych konkursów Pucharu Świata, a także przede wszystkim medale olimpijskie z poprzedniego sezonu, w którym na stałe zadomowił się w ścisłej światowej czołówce. Z kolei Annika Sieff to jedna z największych nadziei włoskich sportów zimowych. Zanim skupiła się wyłącznie na skokach narciarskich, odnosiła wielkie sukcesy w kombinacji norweskiej, zdobywając między innymi złoty medal mistrzostw świata juniorów i wielokrotnie stając na podium zawodów Pucharu Świata w tej dyscyplinie, by później z powodzeniem punktować również w elicie skoczkiń. Teraz już wspólnie napędzają się do kolejnych sukcesów!

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Kristoffer Eriksen Sundal i Annika Sieff: gorący romans w świecie skoków

Pierwsze sygnały świadczące o tym, że tych dwoje łączy coś więcej niż tylko wspólna pasja do latania na nartach, można było dostrzec już podczas finałowych zawodów sezonu 2025/2026 w Planicy. Norweg i Włoszka byli tam blisko siebie i czujni fani mogli już wyczuć pismo nosem. Ostateczne potwierdzenie związku nastąpiło niedługo po zakończeniu zimowej rywalizacji na skoczniach. Para wybrała się wówczas na rajskie wakacje na Bali, skąd w mediach społecznościowych publikowała wspólne zdjęcia, nie pozostawiając już żadnych wątpliwości.

Co ciekawe, na indonezyjskiej wyspie zakochanym towarzyszyła kolejna międzynarodowa para ze środowiska skoków narciarskich. Wspólny urlop na Bali spędzali z nimi bowiem bliska przyjaciółka Sieff, włoska skoczkini Martina Zanitzer, oraz reprezentant Stanów Zjednoczonych Tate Frantz, których również połączyło uczucie.

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Obecnie sytuacja sportowa norwesko-włoskiej pary wygląda zupełnie inaczej. Kristoffer Eriksen Sundal znakomicie wszedł w nowy sezon Pucharu Świata w Lillehammer, potwierdzając wysoką formę od pierwszych skoków. Znacznie mniej szczęścia miała natomiast Annika Sieff, która w okresie przygotowawczym między sezonami doznała poważnej kontuzji kolana, co na pewien czas wykluczyło ją z rywalizacji na najwyższym poziomie.

Więcej zdjęć gorącej pary ze świata skoków znajdziesz w naszej galerii.