Magdalena Pałasz ze skoczni przed kamerę

Wielu kibiców uważa, że oglądanie relacji skoków narciarskich bez Magdaleny Pałasz to "nie to samo". Na szczęście najpiękniejsza polska skoczkini w tym sezonie znów jest ekspertką Eurosportu i będziemy ją oglądać przy okazji zawodów Pucharu Świata. 31-latka znana jest z bardzo celnych komentarzy dotyczących wydarzeń na skoczniach. Do tego dochodzi lekkość wypowiedzi, co w połączeniu z fachowością daje świetny efekt. Magdalena Pałasz doskonale wie, co czują zawodniczki i zawodnicy zarówno podczas startu, jak i w trakcie zjazdu, lotu i lądowania. W końcu sama na skoczni spędziła wiele lat. Urodzona w Sanoku zawodniczka stawiała podwaliny pod kobiece skoki narciarskie w Polsce. Jako pierwsza nasza rodaczka zdobyła punkty w Pucharze Świata. Była też pierwszą mistrzynią kraju w swojej dyscyplinie.

Magdalena Pałasz poszła na całość! Piękna ekspertka TVN rozgrzała fanów jedną fotką

Magdalena Pałasz w ocenie internautów. "10/10"

Dobrze rozwijającą się karierę sportową Magdaleny Pałasz przerwał wypadek, do którego doszło podczas treningu w Szczyrku. Najpiękniejsza polska skoczkini opowiedziała o tym w rozmowie z Eurosportem.

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To nie był pierwszy wypadek. (…) Z wiekiem człowiek staje się bardziej świadomy niebezpieczeństwa (…). Po Szczyrku leżałam i zastanawiałam się, dlaczego znowu ja, na dodatek tym razem nie był to mój błąd, a awaria sprzętu, z czym trudno było się z pogodzić. Psychicznie trudno było się pozbierać

- wyznała. Na szczęście Magdalena Pałasz świetnie odnalazła się przed kamerą. A jej zdjęcia, które od czasu do czasu wrzuca do sieci, zachwycają internautów.

10/10; Bogini piękna; "Ślicznotka; Idealna

- komentują użytkownicy mediów społecznościowych.