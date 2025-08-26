Magdalena Pałasz poszła na całość! Piękna ekspertka TVN rozgrzała fanów jedną fotką

Magdalena Pałasz znów pokazała się w odważnym wydaniu!

Skoki narciarskie cały czas cieszą się w Polsce dużą popularnością. To właśnie na zawodach w naszym kraju frekwencja na trybunach nigdy nie zawodzi, a często polscy fani... ratują zawody w innych krajach, tłumnie przychodząc na konkursy, które nie są w stanie przyciągnąć uwagi lokalnych kibiców. Od pewnego czasu większość zawodów Pucharu Świata pokazywana jest nie w telewizji publicznej, jak miało to miejsce od dekad, a na kanałach prywatnego nadawcy – TVN oraz Eurosport. Jedną z ekspertek zapraszanych do studia jest Magdalena Pałasz, której występy przed kamerami przyciągnęły uwagę wielu kibiców.

Piękna ekspertka TVN od skoków zaszalała głębokim dekoltem w kusej sukience. W tak gorącym wydaniu roztopi każdy śnieg

Magdalena Pałasz w przeszłości sama startowała w zawodach skoczkiń narciarskich. Nie odnosiła wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej (co dotyczy w zasadzie wszystkich polskich zawodniczek), ale to nie przeszkodziło jej zapisać się w historii tego sportu w Polsce. Pałasz w Pucharze Kontynentalnym zadebiutowała w 2011 roku, a historię polskich skoków narciarskich kobiet zaczęła pisać trzy lata później. W 2014 roku została pierwszą mistrzynią Polski oraz pierwszą polską zawodniczką, która zdobyła punkty w cyklu Pucharu Świata. Swoją karierę zakończyła w 2021 roku.

Od 2021 roku jest też także ekspertką stacji TVN oraz Eurosport przy okazji właśnie skoków narciarskich. Fani zwrócili uwagę nie tylko na wiedzę i przygotowanie 30-latki, ale także na jej urodę. Pałasz chętnie korzysta z mediów społecznościowych, na których zdarza się jej publikować także nieco bardziej odważne zdjęcia. Tym razem rozpaliła fanów zdjęciem w kabaretkach i wysokich skórzanych butach za kolano i skórzanej kurtce. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pochwalnych komentarzy, również od... innych skoczkiń – emotki z ogniem i serduszkami zostawiły w komentarzach m.in. Pola Bełtowska czy Anna Twardosz. Więcej zdjęci Magdaleny Pałasz zobaczycie w galerii powyżej.

