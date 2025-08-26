Magdalena Pałasz poszła na całość! Piękna ekspertka TVN rozgrzała fanów jedną fotką

PSF
2025-08-26 21:53

Latem skoczkowie przede wszystkim szlifują formę czy to na treningach, czy na zawodach Letniego Grand Prix. Jest to też nieco większa chwila wytchnienia przed pracowitą zimą dla komentatorów i ekspertów zajmujących się tą dyscypliną. W ostatnich latach na popularności w Polsce zyskała ekspertka TVN Magdalena Pałasz. Piękna 30-latka chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie niedawno pochwaliła się gorącą fotką!

Magdalena Pałasz, ekspertka TVN o skokach

i

Autor: Paweł Skraba/SUPER EXPRESS

Magdalena Pałasz znów pokazała się w odważnym wydaniu!

Skoki narciarskie cały czas cieszą się w Polsce dużą popularnością. To właśnie na zawodach w naszym kraju frekwencja na trybunach nigdy nie zawodzi, a często polscy fani... ratują zawody w innych krajach, tłumnie przychodząc na konkursy, które nie są w stanie przyciągnąć uwagi lokalnych kibiców. Od pewnego czasu większość zawodów Pucharu Świata pokazywana jest nie w telewizji publicznej, jak miało to miejsce od dekad, a na kanałach prywatnego nadawcy – TVN oraz Eurosport. Jedną z ekspertek zapraszanych do studia jest Magdalena Pałasz, której występy przed kamerami przyciągnęły uwagę wielu kibiców.

Piękna ekspertka TVN od skoków zaszalała głębokim dekoltem w kusej sukience. W tak gorącym wydaniu roztopi każdy śnieg

Adam Małysz przed Red Bull Skoki w Punkt. Podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Magdalena Pałasz w przeszłości sama startowała w zawodach skoczkiń narciarskich. Nie odnosiła wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej (co dotyczy w zasadzie wszystkich polskich zawodniczek), ale to nie przeszkodziło jej zapisać się w historii tego sportu w Polsce. Pałasz w Pucharze Kontynentalnym zadebiutowała w 2011 roku, a historię polskich skoków narciarskich kobiet zaczęła pisać trzy lata później. W 2014 roku została pierwszą mistrzynią Polski oraz pierwszą polską zawodniczką, która zdobyła punkty w cyklu Pucharu Świata. Swoją karierę zakończyła w 2021 roku.

Legendarny komentator TVP szokująco o śmierci Stanisława Sojki. "Występ w TVN był dla niego zbyt wielkim wstrząsem"

Magdalena Pałasz
27 zdjęć

Od 2021 roku jest też także ekspertką stacji TVN oraz Eurosport przy okazji właśnie skoków narciarskich. Fani zwrócili uwagę nie tylko na wiedzę i przygotowanie 30-latki, ale także na jej urodę. Pałasz chętnie korzysta z mediów społecznościowych, na których zdarza się jej publikować także nieco bardziej odważne zdjęcia. Tym razem rozpaliła fanów zdjęciem w kabaretkach i wysokich skórzanych butach za kolano i skórzanej kurtce. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pochwalnych komentarzy, również od... innych skoczkiń – emotki z ogniem i serduszkami zostawiły w komentarzach m.in. Pola Bełtowska czy Anna Twardosz. Więcej zdjęci Magdaleny Pałasz zobaczycie w galerii powyżej.

Maciej Kot wrócił na szczyt i usłyszał to od Stefana Horngachera. Dosadnie o błędzie

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKOKI NARCIARSKIE
MAGDALENA PAŁASZ