Wilfredo Leon wrócił z urlopu i zastał to na ścianie w bloku. Ujawnił treść wiadomości

Po wielkim triumfie w mistrzostwach Europy siatkarze reprezentacji Polski rozjechali się na urlopy. Wilfredo Leon z kibicami dzielił się zdjęciami, na których wędkuje i gra w tenisa. Laba szybko się skończyła, a najlepszy zawodnik ME (wybrany MVP) wrócił już do Lublina, gdzie zacznie przygotowania do nowego sezonu siatkarskiej PlusLigi.

Wilfredo Leon wyskoczył na wakacje! Nie uwierzysz, jak wypoczywa nasz mistrz!

Po powrocie z urlopu do domu w Lublinie Wilfredo Leon zastał na ścianie w bloku karki ze skierowanymi do niego wiadomościami. Nakleili je jego sąsiedzi, a siatkarz podzielił się z fanami treścią. Podobnie było zresztą niedawno, kiedy pochodzący z Kuby siatkarz wrócił do domu z urlopu po triumfie w Lidze Narodów. Wtedy też czekały na niego ciepłe wiadomości od sąsiadów z podziękowaniami i gratulacjami.

"Mówiłem już, że fajnych mam sąsiadów w Lublinie?" - napisał teraz Wilfredo Leon, publikując zdjęcia z wiadomościami, które zastał w bloku.

Treść wiadomości od sąsiadów pod naszym QUIZEM.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

Pierwsza wiadomość

WILFREDO MISTRZU, witaj w domu. Gratulacje i podziękowania dla Ciebie, Trenera i Całego Teamu. Na Was zawsze można liczyć. Dostarczyliście nam wielu wspaniałych wrażeń. Życzymy Tobie i Całemu Zespołowi miłego wypoczynku i żeby ten „pociąg jadący z daleka” dowoził Was w takiej formie aż do LOS ANGELES i przywiózł jako Mistrzów Olimpijskich 2028 (zgarniając oczywiście po drodze całe złoto ze wszystkich turniejów). Dumni i szczęśliwi Twoi Sąsiedzi z IV klatki

Druga wiadomość

Panie Wilfredo! Znowu mamy okazję Panu pogratulować! Po złocie w Lidze Narodów teraz Mistrzostwo Europy! Wielkie gratulacje dla Pana i całej drużyny. Dziękujemy za kolejne niesamowite emocje. PS. Stresowaliśmy się bardziej niż przed klasówką z matematyki

Autor: Archiwum prywatne